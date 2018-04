Die Abschlüsse für die Jahre 2016 und 2017 sind negativ

Anzeige

Buchen.Der DRK-Kreisverband hat sich im Spätjahr von seiner bisherigen Geschäftsführerin getrennt (die FN berichteten). Inzwischen beschäftigt die Sache das Arbeitsgericht, da die frühere Kreisgeschäftsführerin eine Kündigungsschutzklage eingereicht hat und eine Abfindung von mindestens 100 000 Euro fordert. Eine Einigung wurde vor Gericht nicht erzielt.

Derzeit befinde sich der DRK-Kreisverband in einer „finanziellen Schieflage“, so der neue Geschäftsführer Joachim Herrmann beim DRK in Ravenstein. Auf Nachfrage der FN informierte Bürgermeister Roland Burger, zugleich Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Buchen, das Präsidium habe die damalige Kreisgeschäftsführerin im November entsprechend ihres eigenen Wunschs von ihrer Aufgabe entbunden. Zudem habe man ihr angesichts der sich damals für die Gremien unerwartet abzeichnenden wirtschaftlichen Fehlentwicklung das Arbeitsverhältnis gekündigt.

Laufendes Verfahren

Die Bewertung der Verhandlung vor dem Arbeitsgericht obliege aber den Gremien des DRK-Kreisverbands Buchen. Deshalb bat Burger um Verständnis dafür, dass er zu dem laufenden Verfahren keine Stellungnahme abgeben könne. Zur wirtschaftlichen Situation berichtete Burger, dass der Jahresabschluss 2015 ein positives Ergebnis von 62 000 Euro aufweise. Das habe die Kreisversammlung des DRK-Verbands Buchen im Dezember 2016 festgestellt.