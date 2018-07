Die Anforderungen sind gestiegen

Anzeige

Nun stehen ihnen alle Türen offen, den 39 Absolventen der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik: Mit Erfolg legten sie die Abschlussprüfung zum Erzieher ab.

Buchen. Die reformierte Erzieherausbildung wird von anspruchsvollen Ausbildungsinhalte und handlungsorientierten Unterrichtsmethoden dominiert, um den gestiegenen Anforderungen an den Erzieherberuf auch in Zukunft gerecht zu werden; das Verständnis für Bildungsprozesse von Kindern und die Umsetzung kindgemäßer Bildungsstrategien in den Tageseinrichtungen für Kinder gehören zur beruflichen Handlungskompetenz.

Im Rahmen der im Hettinger Lindensaal ausgerichteten offiziellen Abschlussfeier überreichte die stellvertretende Schulleiterin Patricia Heimberger-Kluss die Zeugnisse und Belobigungen. Sie gratulierte in diesem Sinne Selina Ams, Lena Berg, Linda Diehm, Jessica Kaiser, Orkide Karabulut, Tabea Kühner, Olivia Leist, Kathrin Lenz, Mareike Lenz, Lisa-Maria Martin, Luisa Neukirchner, Lisa Neureuther, Melissa Nohe, Melanie Peschel, Julia Quenzer, Alisa Rüggeberg, Franziska Seitz, Joachim Stumpf und Anna-Maria Weber (Klasse OK-A) sowie Simon Balles, Anna-Lena Bittner, Sophia Göbes, Jessica Haas, Lisa Hennegriff, Laura Holeczek, Rebecca Hornich, Katharina Kaspar, Corbinian Kirchgeßner, Sandrina Kopanitsak, Michelle Krautschneider, Alicia Lutz, Jessica Müller, Daniel Pleninger, Kristina Popp, Helena Rödel, Daniela Sommer, Eleonora Stockmann, Laura Wojdowski und Nina Zimmermann (Klasse OK-B). Durch besonders gute Notenschnitte fielen Olivia Leist und Kathrin Lenz (beide 1,5), Daniel Pleninger und Sandrina Kopanitsak (beide 1,0) auf; die beste Fachhochschulreife erreichte Katharina Kaspar (1,5).