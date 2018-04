Die Auflösung droht wegen Nachwuchsmangels

Anzeige

Zunehmend muss bei Veranstaltungen auf Caterer zurückgegriffen werden, weil es nicht mehr gelingt, ausreichend Personal für Küche, Theke und Bedienung zu finden. Eine Erhöhung der Getränkepreise muss für die Reservisten ausscheiden. Hierbei könne man ohnehin höchstens an das Niveau der Preise in den preiswertesten Wirtschaften der Umgebung herangehen.

Lebhafte Wortbeiträge waren die Folge solcher Feststellungen. Dabei konnte man Aussagen wie „der Nachwuchs fehlt, wir sind überaltert“ oder auch „die RK ist tot“ hören. Tatsache ist, dass das Aussetzen der Wehrpflicht als Folge der veränderten politischen Lage bei allen Kameradschaften in Deutschland zu einem Mangel an Nachwuchs führte. Die zu beobachtende Auflösung von Reservistenkameradschaften könnte in absehbarer Zeit daher auch für Bödigheim notwendig werden. „Wenn nicht ein Wunder geschieht, werden die Reservisten im Jahr 2020 aufgelöst.“

Nach der einstimmigen Entlastung des Kassiers und des Vorstandes, vorgeschlagen durch die Kassenprüfer Jürgen Kirmse und Josef Tistler, hatten die Anwesenden bereits im Frühjahr einstimmig beschlossen, die Jahreshauptversammlung abzubrechen und zu einer neuen Versammlung einzuladen. Denn schließlich müssten satzungsgemäß auch die Wahlen durchgeführt werden. In der Zwischenzeit hatte Jürgen Hack seinen Entschluss, sich nicht wieder zur Wahl zu stellen, revidiert. Die Erleichterung ob dieser Entscheidung war allgemein, steht doch in zwei Jahren das 50--Jahr- Jubiläum bevor.

Unter Assistenz von Ortsvorsteher Hermann Fischer als Wahlleiter wurde dann gewählt. Vorsitzender ist unverändert nach einstimmiger Wahl Jürgen Hack. Sein Vertreter wurde, ebenfalls einstimmig gewählt, Josef Tistler. Schriftführer wurde Sebastian Geßner und Georg Schäfer bleibt Kassier. Kassenprüfer Jürgen Kirmse erhält einen neuen Mitprüfer: Jens Kirmse. BW

