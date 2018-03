Die badische Meisterschaft war zum Greifen nah

Anzeige

Buchen.Die Abt-Bessel-Realschule Buchen qualifizierte sich als Dritter der nordbadischen Meisterschaften für das Baden-Finale, wuchs hier in Denzlingen im Rundenwettkampf gegen die drei südbadischen Vertreter über sich hinaus und verfehlte die Qualifikation zur „Deutschen“ hauchdünn.

Die Buchener wurden in der Besetzung Max Wisner, Maximilian Eichholz, Julian Pföhler, Andy Wehrhahn und Christopher Holl mit 7:3-Mannschafts- und 13 Brettpunkten hinter der Max-Planck-RS Bad Krozingen (8:2/13,5) und der Albert-Schweitzer-RS Bruchsal (7:3/13,5) sehr unglücklicher Dritter, denn in Runde vier lagen die Buchener gegen den Vizemeister RS Bruchsal 1:2 hinten,aber an Brett drei hatte Andy Wehrhahn eine relativ klare Gewinnstellung auf dem Brett, ehe er nach einem Fehler noch verlor. Statt 2:2 und badischer Meisterschaft rutschte man sehr knapp auf den undankbaren dritten Platz zurück.

Leistung nicht erwartet

Dennoch war diese Leistung im Vorfeld nie und nimmer erwartet worden, zumal mit Christopher und Oliver Preuhs zwei erfolgreiche Akteure der „Nordbadischen“ auf Grund einer an diesem Tag beginnenenden Studienfahrt ausfielen. Die Odenwälder starteten mit einem sicheren 2:2-Unentschieden gegen den Meister Bad Krozingen, ließen gegen die RS Oberkirch und RS Pfinztal zwei deutliche 3:1-Siege folgen, ehe diese erwähnte vierte Runde folgte. Zum Abschluss ließ die ABRS einen 4:0-Kantersieg gegen die RS am Maurachberg Denzlingen folgen. Im Buchener Team, das von den Lehrern Matthias Breitkopf und Felix Hartwig sowie Steffen Dosch vom Schachclub BG Buchen betreut wurde, zeigten alle eingesetzten Spieler Überdurschnittliches. Die besten Scores erzielten der erst elfjährige Christopher Holl an Brett 4 (2 Punkte aus 2 Partien) und Julian Pföhler an Brett 3 und 4 (4 aus 5). Unerwartet und bärenstark war das Resultat von Max Wisner, der am Spitzenbrett gegen durchweg routinierte Vereinsspieler phantastische drei Punkte aus vier Einsätzen erzielte. EB