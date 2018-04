Die Besucher musikalisch berührt

Anzeige

Mit „Einmal werden wir erwachen“ von Gregor Linßen, einem der bekanntesten Komponisten von neuen Geistlichen Liedern, eröffnete „Maranatha“ mit einem sehr ausdrucksstarken Lied den Gottesdienst, der unter der Leitung von Dekan Johannes Balbach stand. Das Lied aus dem NGL-Oratorium „Die Spur von morgen“ spendet nicht nur Trost, sondern lässt den Menschen auf die Zeit hoffen, in der nichts mehr sein wird wie es einmal war und in der die Sorgen und Dunkelheit nicht wiederkehren wird. Und wie fröhlich das Kyrie als Beginn des Gottesdienstes klingen kann, zeigte der Chor beim „Kyrie-Mambo“ in seinem Satz von Martin S. Müller.

Mit dem „Lobet den Herrn alle Völker“, einem Stück aus der Feder von Jochen Schwab leitete der Chor auf die Lesung und das Evangelium hin. Auch die weiteren Stücke ließen immer wieder Gemeinsamkeit zur Lesung und dem Evangelium des guten Hirten erkennen, dessen Geschichte Leitthema der Predigt von Dekan Johannes Balbach war. So ergänzten sich immer wieder die gesprochenen Worte des Priesters mit den gesungenen Worten des Chors „Maranatha“, der es durch seine erfrischende Art immer wieder versteht, die Gottesdienstbesucher zu begeistern. Zu den „eigenen Stücken“ von Jochen Schwab nach den Texten von Harald Löffler und Raphaela Soden gesellte sich erstmals ein Text von Svenja Eberle dazu. Sie schrieb den wundervollen Text des „Segensliedes“, mit dem der Chor den Gottesdienst am Sonntagabend beendete.

Applaus und die Worte von Dekan Balbach drückten die Dankbarkeit für das klangliche Erlebnis aus, welches für den Chor sicherlich auch Ansporn sein wird, die Menschen weiterhin mit seinem Gesang und seinem Tun zu bewegen.

Am Samstag, 28. April, wird der Chor um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Ägidius in Höpfingen zu hören sein, wo er den Festgottesdienst anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Kirchlichen-Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn musikalisch bereichert.

Mit dem Umrahmen des Gottesdienstes am Sonntag, 29. April, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Matthäus in Aglasterhausen verabschiedet sich der Chor bereits jetzt in die Sommerpause, um am 16. September in die Herbstprobephase zu starten. we

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.04.2018