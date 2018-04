Die Collage selbst erarbeitet

Anzeige

Buchen.Brauchen wir zukünftig noch Lehrer oder genügen implantierte Wissens-Chips? Wer gestaltet eigentlich die Welt von heute und morgen? Diese und viele weitere Fragen von Bedeutung stellten sich die Jugendlichen der Theatergruppe „Die Suchenden“ aus Buchen, die unter Anleitung der Theaterpädagogin Daniela Allin und Christof Kieser ein neues Theaterstück erarbeitet haben. Unter dem Arbeitstitel „Mensch 5.0“ näherten sich die Jugendlichen einem Thema, das bewusst die industrielle 4.0 Revolution zum Anlass nimmt, um sich dem Menschsein in zukünftigen Zeiten zu widmen. Die selbsterarbeitete Theatercollage präsentieren die Jugendlichen am 8. und 9. Mai jeweils um 18 Uhr im Joseph-Martin-Krauss-Saal. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorfeld über die Jugendlichen. Unterstützt wird das Jugendtheater von Kolping Buchen.