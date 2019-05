Die eingeleiteten Maßnahmen zeigen Wirkung

Neckar-Odenwald-Kreis.Sehr erfreut zeigten sich Joachim Stutz, Vorsitzender des Bereichsausschusses für den Rettungsdienst im Neckar-Odenwald-Kreis, und Landrat Dr. Achim Brötel als Vertreter der Rechtsaufsicht über den jüngsten Bericht zur Hilfsfrist im Bereichsausschuss für den Rettungsdienst im Neckar-Odenwald-Kreis.

Erweiterungen umgesetzt

Seit 1. März wurden zahlreiche Vorhalteerweiterungen umgesetzt, das heißt es stehen mehr Fahrzeuge und Personalstellen im Rettungsdienst im Landkreis zur Verfügung. Dies ging mit einer spürbaren Verbesserung der Hilfsfrist einher.

„Entgegen anders lautenden Aussagen sind wir rettungsdienstlich im Neckar-Odenwald-Kreis sehr gut aufgestellt. Ich will nicht verhehlen, dass es Verbesserungsbedarf gegeben hat, darauf haben wir als Rechtsaufsicht auch sehr deutlich hingewiesen. Die im vergangenen Jahr vom Bereichsausschuss beschlossenen und nun von den Leistungserbringern in einem Kraftakt um-gesetzten Maßnahmen zeigen aber, dass wir auf dem richtigen Weg waren und auch weiterhin sind“, zeigte sich Landrat Dr. Brötel sehr zufrieden mit der Entwicklung. Beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der Rettungsdienstorganisationen ist Stutz: „Wie hier in kürzester Zeit drei neue Standorte regelrecht aus dem Boden gestampft wurden, nötigt mir den größten Respekt ab. Es wurden pragmatische und schnell umsetzbare Lösungen gesucht und gefunden, um der Bevölkerung möglichst schnell und umfassend zu helfen.“

Keine Selbstverständlichkeit

Den Dank von Stutz, der beruflich stellvertretender Geschäftsführer der AOK Rhein-Neckar-Odenwald ist, gaben die beiden Präsidenten der DRK-Kreisverbände, Roland Burger aus Buchen und Gerhard Lauth aus Mosbach gerne zurück: „Ohne Unterstützung der Kassen wären die Standorte nicht in dieser Geschwindigkeit umsetzbar gewesen. Wir erachten dies nicht als selbstverständlich, ist der Neubau von Rettungswachen doch Aufgabe des Landes Baden-Württemberg. Umso größer ist unser Dank an die Gesetzlichen Krankenkassen für deren Unterstützung.

Im März lag die Hilfsfrist sowohl beim Notarzt als auch beim Rettungswagen bei jeweils 94 Prozent, also nur noch minimal unter dem Sollwert von 95 Prozent.

Im April und Mai rechnet Steffen Blaschek, Geschäftsstelle Mosbach des Bereichsausschusses, allerdings mit etwas schlechteren Werten. „Zahlreiche Baustellen, nicht zuletzt die Sperrung der B 27 in Neckarburken, werden unsere Fahrtzeiten verlängern, da die Hilfsorganisationen Umwege und stärker belastete Straßen in Kauf nehmen müssen. Grundsätzlich zeigt sich aber, dass die vom Bereichsausschuss in der Vergangenheit in die Wege geleiteten Maß-nahmen positiv wirken“, so Blaschek.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019