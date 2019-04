Die einschlägige Rechtsprechung ist zu beachten

Mit ihrer Entgegnung pocht die Stadt Buchen auf eine niemals in Frage gestellte Selbstverständlichkeit, nämlich dass sie an das geltende Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg gebunden ist. Trotzdem ist auch dies wiederum nur die halbe Wahrheit: Die Stadt vergisst nämlich, dass auch das nach dem Prinzip „Ober sticht Unter“ allen anderen Gesetzen vorrangige Grundgesetz ein geltendes Gesetz ist. Und sie verkennt, dass auch von der Stadt Buchen das in diesem Grundgesetz verankerte Rechtsstaatsprinzip zu respektieren ist, wonach sie über das Gesetz hinaus ausdrücklich an „Gesetz und Recht“ gebunden ist, das heißt auch die einschlägige Rechtsprechung zu beachten hat.

Nachdem aber inzwischen sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch das Bundesverwaltungsgericht als die insoweit höchstrangigen Gerichte Deutschlands unisono der explizit erklärten Überzeugung sind, dass die bisherige Verwaltungspraxis der Erschließungsbeitragserhebung für ältere Gemeindestraßen gegen das Grundgesetz verstoßen kann, solange der Landesgesetzgeber (auch in Baden-Württemberg) keine klare zeitliche Erhebungsgrenze einführt, darf die Stadt Buchen dies nicht mehr einfach ignorieren.

Nicht gut beraten ist die Stadt Buchen ferner, indem sie ihren Rechtsberater einen mehrere Jahre alten juristischen Meinungsstand wiedergeben lässt, der durch die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg – das „im Ländle“ für das Erschließungsbeitragsrecht oberste Gericht – längst überholt ist: Auch dieses Gericht macht sich nämlich inzwischen die Überzeugung der höchsten Bundesgerichte zu eigen. Danach gilt das Verbot, die Einführung einer bestimmten zeitlichen Höchstgrenze für die Abgabenerhebung weiterhin zu unterlassen, ausdrücklich für das gesamte Beitragsrecht, also auch für Erschließungsbeiträge. Absurd ist des Weiteren der vermittelte Eindruck, diesseits sei suggeriert worden, es sei Aufgabe der Stadt Buchen, Landesgesetze zu ändern. Falsch ist auch die städtische Behauptung, nur zwei Anwohner des „Kleinen Roth“ würden vom Unterzeichner anwaltlich vertreten (allein dort sind es bislang vier). Entscheidend ist jedoch, dass es im gesamten Stadtgebiet Buchen schon 23 Bürger sind, die der geplanten Erhebung von Erschließungsbeiträgen entschieden entgegentreten und hierzu dem Unterzeichner ein Anwaltsmandat erteilt haben. Obwohl dies der Stadtverwaltung genau bekannt ist, versucht sie offensichtlich, die Tragweite der Problematik auf diese Weise herunterzuspielen. Freilich freut sich der Unterzeichner über das außergewöhnliche Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit, das die Stadt Buchen mit ihrer engagierten Entgegnung seinem Wirken zuteil werden lässt.

Aufschlussreich ist auch die Aufregung des Bürgermeisters Burger darüber, dass die Kommunikation mit Anliegern plötzlich über deren Rechtsanwalt laufen soll. Was er hier als Feindseligkeit der Anlieger darzustellen versucht, ist in Wirklichkeit eine völlig selbstverständliche verfahrensrechtliche Folge, weil es den Kommunalverwaltungen ausdrücklich gesetzlich auferlegt ist, Kontaktaufnahmen mit Bürgern unter Umgehung ihrer Rechtsvertreter zu unterlassen. Soll hier das Gesetz für die Stadt Buchen, die so auf ihre Gesetzesbindung pocht, auf einmal nicht gelten?

Und gilt des Bürgermeisters Sentenz „Die Stadt Buchen, das sind wir alle“, für solche Bürger nicht, die sich nicht willfährig einer inzwischen zumindest höchst zweifelhaften Verwaltungspraxis beugen wollen? Gehören Einzelne – auch als Bürger der Stadt – dann plötzlich nicht mehr zur von ihm beschworenen „Allgemeinheit“? Mit Feindbild-Vorwürfen sollte man vorsichtiger sein.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019