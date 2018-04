Die engagierte Arbeit des Vereins unterstützt

Anzeige

Buchen.Eine Delegation des Lions-Clubs Buchen besuchte eine sehenswerte und deutschlandweit einmalige Dokumentationsstätte in Hettingen. Die Gruppe wurde von Hans- Eberhard Müller, dem Vorsitzenden des Vereins „Eiermann-Magnani-Dokumentationsstätte“ vor dem markanten Siedlungshaus in der Adolf-Kolpingstraße 29 begrüßt. Rektor i. R. Hans Eberhard Müller informierte die Gruppe bei einem Rundgang über die Geschichte dieses Hauses und zeigte die Räumlichkeiten, in denen künftig – ab dem Sommer 2018 – über das Leben in einem sogenannten Siedlungshaus in der Nachkriegszeit und über das Wirken des Architekten Egon Eiermann und des Pfarrers Heinrich Magnani informiert wird. Der gemeinnützige Verein „Eiermann-Magnani-Dokumentationsstätte“ hat sich das Ziel gesetzt, mit Unterstützung staatlicher und privater Stellen und mit Hilfe von Spendengeldern, aufzuarbeiten und zu dokumentieren, was in der schwierigen Nachkriegszeit im badischen Odenwald-Baulandgebiet sozial- und wohnungspolitisch geleistet worden ist.

Zu diesen Leistungen gehören die Integration von Heimatvertriebenen, die ein Dach über dem Kopf und eine neue Heimat brauchten, weiterhin die Gründung der kirchlichen Baugenossenschaft „Neue Heimat“ durch Pfarrer Heinrch Magnani mittels unkonventioneller, aber wirkungsvoller Methoden, sowie die Planung einer städtebaulichen Siedlung von 30 Ein-Familien- Reihenhäuser („Siedlungshäuser“) durch Egon Eiermann in moderner Architektur und dennoch mit einfachen Mitteln. Bemerkenswert ist auch die Mobilisierung eines ganzen Dorfes zur Bewältigung der Herausforderungen am Kriegsende und in der Nachkriegszeit. Die Dorfgemeinschaft kümmerte sich intensiv um die aus ihrer Heimat vertriebenen Neuankömmlinge und beförderte somit die Integration. Ein großer Glücksfall für das Dorf war das Zusammentreffen und Zusammenwirken des Architekten Eiermann und des Dorfpfarrers Magnani. Der 2008 gegründete Verein möchte dieses glückhafte Zusammentreffen von Architekt und Pfarrer mit wissenschaftlicher Akribie dokumentieren und hat für die Umsetzung dieses Vorhabens ein weitgehend im Originalzustand erhaltenes Haus in der Siedlung erworben. Das zweistöckige Haus, in dem in der Nachkriegszeit zeitweise bis zu drei Flüchtlingsfamilien wohnten, wurde durch namhafte Fachleute in einem zeitaufwändigen Prozess begutachtet, repariert und saniert. Die Einrichtungsgegenstände werden derzeit noch im „Haus der Geschichte“ in Stuttgart zwischengelagert. In den nächsten Wochen sollen sie in das Siedlungshaus nach Hettingen zurückgebracht werden. Am Ende des Rundgangs bedankte sich der Präsident des Lions-Clubs Buchen, Engelbert Koetter, bei Hans- Eberhard Müller für die hochinteressanten Einblicke in einen bewegten und bewegenden Abschnitt der jüngeren Zeitgeschichte und Dorfgeschichte. Er überreichte einen Scheck über 1000 Euro für die anerkennungswerte Arbeit des Vereins. ML