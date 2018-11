Die Möglichkeit, in Hainstadt, Rinschheim und Eberstadt neu zu bauen, brachte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag im Alten Rathaus auf den Weg.

Buchen. Damit auch in den Stadtteilen Bauwillige die Möglichkeit erhalten, ein neues Eigenheim zu errichten, hat der Buchener Gemeinderat entsprechende Beschlüsse gefasst. Dadurch werden zunächst neue Bauplätze in Hainstadt, Rinschheim und Eberstadt möglich. „Die Erschließung erfolgt nach Bedarf“, unterstrich Bürgermeister Roland Burger.

„Bis zu 35 Bauplätze entstehen in Hainstadt“, so Fachbereichsleiter Günter Müller. Der Gemeinderat beschloss die zweite Änderung des Bebauungsplans „Neue Gärten“ einstimmig. Ziel dieser Änderung ist unter anderem eine geänderte straßenmäßige Erschließung und eine damit verbundene optimalere Ausnutzung der Bauflächen.

Seit 1994 rechtskräftig

Der Bebauungsplan „Neue Gärten“ ist seit Januar 1994 rechtskräftig und weist für den gesamten Geltungsbereich ein allgemeines Wohngebiet aus. Nachdem in diesem Baugebiet der erste Bauabschnitt bereits seit einiger Zeit abgeschlossen ist und im Jahr 2017 ein weiterer Bauabschnitt verwirklicht wurde, sollen in nächster Zeit die übrigen Bauplätze erschlossen werden. Nachdem durch diese Änderung die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, wird diese – analog zur ersten Änderung des Bebauungsplans – im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Ortsvorsteher Bernd Rathmann begrüßte den Schritt und verwies darauf, dass bereits zwei Drittel der Plätze vorreserviert seien. „Das Interesse an Bauplätzen in Hainstadt ist groß“, erklärte Rathmann.

20 Bauplätze möglich

Der Gemeinderat beschloss am Dienstag auch einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplanes „In der Lüß“ auf Gemarkung Rinschheim, um Bauflächen auch in diesem Stadtteil zu schaffen. In der Ortschaftsratsitzung am 23. Oktober in Rinschheim hat sich das Gremium sowohl mit dieser Fläche als auch schon mit einem vorläufigen Planentwurf auseinandergesetzt. Ortsvorsteher Bernhard Bechtold freute sich, dass das Projekt, das 20 Bauplätze ermöglicht, in Angriff genommen wird. Er wies aber auch darauf hin, dass auf die Bezahlbarkeit geachtet werden soll.

Attraktivität steigern

Eberstadt war dann gleich dreimal Mittelpunkt der Beschlüsse. Zunächst stand die erste Änderung des Bebauungsplans „Herbstgasse“ auf der Tagesordnung. Die Firma Möbel Gramlich plant, sich im Bereich ihres bisherigen Betriebsareals im Stadtteil Eberstadt baulich zu erweitern und in diesem Zusammenhang auch verschiedene Umstrukturierungsmaßnahmen vorzunehmen (die FN berichteten). Die Erweiterung will die Firma jedoch nicht für eine Verkaufsflächenerhöhung nutzen, sondern für eine Steigerung der Attraktivität. Eine Erweiterung des Lagers, Gastronomie und ein Schreinermuseum sollen über diese Planung, für die das Gremium einstimmig votierte, ermöglicht werden.

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Höhlenblick“ beschäftigte danach den Gemeinderat. Ziel dieses Bebauungsplanes ist die Schaffung von Bauflächen in Eberstadt. Der betroffene Bereich, in dem zunächst zehn Bauplätze ermöglicht werden, umfasst eine Gesamtgröße von etwa 2,3 Hektar. Der Ortschaftsrat von Eberstadt hat sich mit dem Baugebiet zwischenzeitlich ebenfalls auseinandergesetzt, begrüßt uneingeschränkt die Baugebietsausweisung und befürwortet eine entsprechende Aufstellung eines Bebauungsplanes „Höhlenblick“, so Ortsvorsteher Nico Hofmann. Einstimmig passierte die Planung am Dienstag den Gemeinderat.

Anzahl begrenzt

Die erste Änderung des Bebauungsplans „Sensenbrunnen/Steige“, ebenfalls auf Gemarkung Eberstadt, fand ebenso die Zustimmung aller Gemeinderäte. Da in Eberstadt die Anzahl an städtischen Bauplätzen zwischenzeitlich sehr begrenzt ist und in diesem Bereich ein unmittelbarer Bedarf an einem Kinderspielplatz nicht zu erkennen sei, könnten laut Stadtverwaltung auf diesem Grundstück ein zusätzlicher städtischer Bauplatz sowie eine öffentliche Grünfläche mit Waldabstandsfläche ausgewiesen werden. Der Ortschaftsrat von Eberstadt hat sich mit der Plankonzeption auseinandergesetzt und sich einstimmig für eine entsprechende Bebauungsplanänderung ausgesprochen.

