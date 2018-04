Die erste Sprosse der Ausbildungsleiter erklommen

Anzeige

Buchen.Zu einem freudigen Ereignis fanden sich 14 Schüler des Burghardt-Gymnasiums, der Abt-Bessel-Realschule und der Frankenlandschule im Joseph-Martin-Krauss-Saal ein. Es galt, die Urkunden zum erfolgreichen Abschluss der DFB-Junior-Coach-Ausbildung in Zusammenarbeit mit dem Badischen Fußballverband (bfv) entgegenzunehmen.

Der Schulleiter des BGB, Jochen Schwab, bezeichnete den bfv als einen guten und wichtigen Partner, der sowohl die Schulen als auch die Region hinsichtlich der Vereinsarbeit in ihrer Entwicklung weiter voranbringe. Die schulartübergreifende Zusammenarbeit habe abermals 14 engagierte Jugendliche, davon zwölf neue Junior-Coaches vom BGB und jeweils ein Coach von der Abt-Bessel-Realschule Buchen und der Frankenlandschule Walldürn, in ihrem Tun bestärkt. Er wünschte ihnen Mut, das Erlernte in die Tat umzusetzen, und für die Zukunft viele gute Erfahrungen.

Alexandra Grein, welche die Ausbildung am BGB von Seiten des bfv koordinierte und durchführte, lobte die Disziplin und den Umgang der Schüler miteinander. Als ehemalige BGB-Absolventin sei es ihr immer eine besondere Freude nach Buchen zu kommen. Unterstützt wurde sie von den Sportlehrern der beteiligten Schulen Dominik Gassert (HWS), Kai Hüttler, Markus Pföhler und Jan Spießberger (BGB).