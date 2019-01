Buchen.„Die Familie ist das Wichtigste“, sagt Walter Mielke. So verbringt er auch seinen 90. Geburtstag, den er am heutigen Samstag bei recht guter Gesundheit feiern kann, im Kreise seiner Liebsten.

Geboren wurde der Jubilar am 19. Januar 1929 in der Nähe der ukrainischen Metropole Schytomyr, wo er mit seinen Eltern und seinen drei Schwestern bis 1936 lebte. Im selben Jahr wurde die Familie nach Kasachstan verbracht. Dort arbeitete er nach dem Schulbesuch bis zum Ruhestand als Chef-Aufseher in der Landwirtschaft. „Ich bin gelegentlich auch mit dem Traktor gefahren“, blickt Walter Mielke zurück. 1950 heiratete er zum ersten Mal, jedoch starb seine Frau infolge einer Erkrankung früh; seine zweite Frau starb vor neun Jahren. Als sechsfacher Vater freut er sich heute besonders über seine 15 Enkel, 20 Urenkel und sogar zwei Ururenkel. „Familie und Zusammenhalt sind mein ganzes Glück“, freut sich der Jubilar, der neben seiner Familie vor allem Hunde und Musik liebt; auch interessiert er sich auch im hohen Alter noch sehr für weltpolitische Ereignisse.

Neue Heimat gefunden

Im Dezember 1993 erfolgte die Aussiedlung nach Deutschland. „Nach kurzer Zeit im Lager Friedland in Niedersachsen fanden wir sehr schnell eine neue Heimat in Buchen“, erklärt der rüstige Senior und freut sich darüber, in Buchen „sehr gut aufgenommen“ worden zu sein. So besitzt Walter Mielke einen recht großen Bekanntenkreis und freut sich über zahlreiche Besuche – sicher auch an seinem 90. Geburtstag, zu dem die Fränkischen Nachrichten Walter Mielke gleichsam die besten Glück- und Segenswünsche aussprechen. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019