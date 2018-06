Die Freizeit gern im Garten verbracht

Anzeige

Buchen.Von Ostpreußen nach „Badisch Franken“ zog es Willi Buttkus, der am morgigen Sonntag seinen 90. Geburtstag feiert.

Geboren wurde er am 10. Juni 1928 in Steindorf bei Königsberg in Ostpreußen, wo er als zweitältestes von acht Kindern auf einem Bauernhof aufwuchs. Nach acht Volksschuljahren absolvierte er die Landwirtschaftsschule und schloss sie als Landwirt ab, ehe er mit 17 Jahren in den Krieg eingezogen wurde. Nach einer schweren Verletzung gelangte der Jubilar nach Norddeutschland. Seine Familie war zwischenzeitlich mit der Pferdekutsche in das Gebiet der späteren DDR geflohen; nach Kriegsende konnte Willi Buttkus seine Familie über die Hilfe des Roten Kreuzes wieder in die Arme schließen.

In Norddeutschland erlernte er den Beruf des Müllers und fand eine Stelle in Medebach/Sauerland; später holte er die Meisterprüfung nach und lernte seine aus Schlesien stammende Ehefrau Elli kennen. 1959 und 1964 wurden dem Paar zwei Töchter geschenkt. Nach Buchen verschlug es die Familie im Jahre 1964, wo er die Buchener Mühle pachtete und seinem Lehrberuf nachging. Gern hätte Willi Buttkus die Mühle anschließend gekauft und weitergeführt, was jedoch nicht klappte; infolgedessen zog er mit seiner Familie nach Niederbayern und bewirtschaftete dort eine eigene Mühle. Nach einigen Jahren kehrte die Familie wieder zurück nach Buchen; von dort aus arbeitete der Jubilar bis zum Renteneintritt als angestellter Müller.