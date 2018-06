Die gelben Säcke können weiter verwertet werden

Anzeige

In Buchen wird die Trockene Wertstofftonne das erste Mal am Mittwoch, 11. Juli, geleert, die Bioenergietonne das erste Mal am Mittwoch, 4. Juli.

Die bisherigen grauen Restmülltonnen soll man nach der Leerung am Mittwoch, 20. Juni am Straßenrand stehenlassen, bis die Mitarbeiter der KWiN und AWN die bisher grauen Deckel durch grüne ersetzt haben. Danach dient die Tonne als Bioenergietonne und es gilt das neue Müllsammelkonzept. Die neuen roten Störstoffsäcke werden in der Regel im 14-tätigen Rhythmus am gleichen Tag wie der Abfall der Bioenergietonnen abgeholt. i.E.

Fränkische Nachrichten, Montag, 18.06.2018