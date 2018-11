Die geltenden Narrengesetze verlesen

Waldhausen.„Hausche kummt uff!“ – Ab sofort hallt der Schlachtruf der Klingemänner wieder durch Waldhausen. Pünktlich um 11.11 Uhr am 11.11. eröffneten die Klingemänner mit Präsident Christian Scholl die Faschnacht am Klingemannplatz am Ortsende von Waldhausen am Eingang zum Klingenwald.

Der Elferrat sowie einige fastnachtsbegeisterte Mitglieder und Kinder versammelten sich, um gemeinsam den Klingemann aus seinem Schlaf zu holen. Mit den Worten von Präsident Christian Scholl „Klingemann komm heraus, dein Schlaf ist nun zu Ende“ und den anschließenden Weckrufen der Anwesenden kam der Klingemann (Nico Holzschuh) zur Freude aller aus dem Wald und eröffnete so symbolisch die Kampagne 2018/19. Anschließend ging es, angeführt von Karlheinz „Spax“ Weber im „Wolf“, in einem kleinen Umzug an den Dorfbrunnen, wo Christian Scholl die ab sofort geltenden Narrengesetze verlas. Ab dem jetzigen Zeitpunkt steht die Narretei wieder im Mittelpunkt des Lebens und Handelns eines jeden. So ist beispielsweise der Elferrat ab sofort verpflichtet im Notfall Haus und Hof sowie Ehefrau und Kinder zu verlassen, um sich voll und ganz der Faschnacht zu widmen. Ebenso sind die Ehefrauen dazu angehalten am Haushaltsgeld zu sparen, damit die Elferräte mehr Geld zum Ausgeben an den Veranstaltungen haben. Zudem rief Präsident Scholl dazu auf, freundlich miteinander umzugehen und Spaß zu haben, da das Leben zu kurz ist, um es mit Streitereien zu verbringen.

Als letzten wichtigen Punkt gab Scholl noch nahrungstechnische Hinweise für den Elferrat – mit Beginn der Faschingszeit darf der Elfferat nun nur noch das Nationalgetränk Schorle Rot-Sauer zu sich nehmen. In Ausnahmefällen ist auch der Energiedrink Schorle Rot-Ei vom Spax erlaubt. Zur nächtlichen Nahrungsaufnahme werden gebratene Maultaschen mit Ei von Chefkoch Marcel Holzschuh empfohlen.

Anschließend ging es weiter in das Gasthaus „Goldener Stern“ in dem der Elferrat seinen Schwur leistete.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018