Die gute Zusammenarbeit hervorgehoben

Buchen/Stuttgart.Der Förderverein Impulse hat den dritten Platz beim Förderpreis Ehrenamt macht Schule gewonnen. Der Preis wurde vom Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg (LSFV BW) ausgeschrieben und durch die Staatliche Toto-Lotto GmbH unterstützt. Das Projekt „Namaste Nepal Schüler-AG“ der Abt-Bessel-Realschule Buchen erhielt bei der Preisverleihung in Stuttgart ein Preisgeld von 2000 Euro.

„Sich gegenseitig unterstützen, miteinander auf ein Ziel hinarbeiten und von den Stärken aller profitieren“ – so beschrieb Ute Heß, Vorsitzende des LSFV BW, auf der Preisverleihung des Förderpreises das funktionierende Miteinander des Buchener Projekts. In ihrer Laudatio lobte sie das Engagement sowie die Hilfsbereitschaft des Schulfördervereins und der Schülerfirma der Abt-Bessel-Realschule, die sich gemeinsam für den Wiederaufbau von Schulen in Nepal einsetzen.

Die Schülerfirma hatte sich 2015 nach dem schweren Erdbeben in Nepal gegründet, um im Distrikt Gati den Bau von neuen Schulen zu unterstützen. Die Mitglieder der Schülerfirma importieren hochwertigen, fair gehandelten Rohkaffee von den Bergbauern Nepals, rösten diesen in der Region und vertreiben ihn schließlich in einem eigenen Schulladen und über Kooperationspartner. Den Gewinn setzen sie wiederum für den Schulbau in Nepal ein.