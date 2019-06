„Die Hauptarbeit im Boden ist gemacht“

Leitungen sollen falsch verlegt worden sein, weshalb es zu weiteren Verzögerungen bei der Fertigstellung der Buchener Wilhelmstraße kommt. Die FN fragten nach.

Buchen. „Man kann nicht an der Hauptleitung arbeiten, ohne eine Parallelleitung zu legen, schließlich muss ja die Versorgung gewährleistet sein“, stellte Beigeordneter Benjamin Laber im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten klar. Zwischen Anlegen der Parallelleitung und dem Beginn der Arbeiten an der Hauptleitung liege aber eine zeitliche Differenz. „Wären wir in einem Neubaugebiet, könnte man alles für die Dauer der Arbeiten einfach offen lassen, doch das ist hier nicht möglich“, erklärte Laber das Aufbaggern, Zuschütten und erneute Aufbaggern.

Betrieb aufrecht erhalten

Man sei zu dieser Interimslösung gezwungen, damit der Betrieb in der Wilhelmstraße, gerade mit Blick auf die Fußgänger, einigermaßen weiterlaufen könne. Auch Fachbereichsleiter Günter Müller und Bauleiter Michael Hiegler unterstrichen, dass keine Leitungen falsch verlegt worden seien. Die Baumaßnahme sei von Anfang an so geplant gewesen und werde auch so abgearbeitet. Schließlich habe man auch die Bauabschnitte bewusst so gewählt, damit die Zugänglichkeit in die Innenstadt über den Parkplatz möglich sei, hob Hiegler hervor.

Schon jetzt sei alles, was benötigt wird – Leitungen für Glasfaser, Wasser, Gas und Strom – im Boden untergebracht. So sei am Dienstag auch die 20-kV-Leitung fertiggestellt worden. Laut Hiegler folgen jetzt die Pflasterarbeiten an der Entwässerungsrinne und am Randstreifen, die Errichtung eines Gehwegs mit einer Breite von eineinhalb Metern auf Seiten des Ärztehauses sowie die Asphaltarbeiten. „Die Hauptarbeit ist gemacht, Mitte Juli ist das Projekt fertiggestellt“, blickte der Bauleiter positiv auf den weiteren Verlauf.

