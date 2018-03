Die hervorragende Förderung betont

Anzeige

Gerade im Zeitalter einer Gesellschaft, deren Alltag sitzende Tätigkeiten in Büros, Autos, Klassenzimmern oder vor dem Fernseher dominieren, sei er persönlich besonders stolz auf die hohe Zahl zu vergebender Medaillen. „Wer Sport treibt, bleibt nicht nur leistungsfähiger, sondern findet auch Freunde und Kontakte“, fügte Burger an und dankte in diesem Sinne den Lehrkräften, Trainern, Betreuern und Eltern, die motivierend und zuversichtlich auch über Misserfolge, Zweifel oder menschliche Enttäuschungen hinweghelfen können. Der Dank galt auch dem aus Simone Schölch, Helga Schwab-Dörzenbach und Simone Fleckenstein bestehenden Organisationsteam.

Mit dem reizenden Schautanz „Reise durch die fünf Jahreszeiten“ brillierte die von Anna-Lena Kuhn trainierte sowie von Lena Wegert und Jessica Müller betreute Kindergarde der FG „Hettemer Fregger“; die Tänzer der Gruppe „Next Level“ zeigten mit der ausgesprochen dynamischen Darbietung ihr Können einmal mehr. Mit den beiden Stücken „On My Own“ und „With One Look“ bereicherten wiederum Maren Heller und Thomas Schneider den Showteil, ehe zum gemeinsamen Imbiss ins Foyer eingeladen wurde.

Einzelwertung

FC Viktoria Hettingen: Jonas Günther, Dominik Linsler, Finn Pfeil, Luis Svoboda, Sebastian Wiese, Luca Winkler (alle Bronze); Robert Balint, Pascal Briem, Florian Gramlich, Nicolas Heck, Rico Leitz, Toni Lovrinovic, Christof Mackert, Niklas Mackert, Marco Michel, Christoph Schmelcher, Tobias Schmelcher, Lucas Staudinger, Noah Wörner (alle Silber). TSV Buchen: Camille Link, Marius Link, Oliver Linke, Luis Rohmann, Carlo Rohmann (alle Bronze); Mattea Link (Silber); Robin Kull (Gold). Schachclub des BGB: Robert König, Lars Rögler, Ruben Ziegler (alle Silber); Amadeus Eisenbeiser (Gold). BJC Buchen: Felix Joch (Gold). Schützengesellschaft Buchen: Michelle Mages, Jeanette Slusarek (Bronze), Hannelore Müller (Silber). Tennisclub Götzingen: Eva Jaufmann (Silber). Tennisclub Grün-Weiß Buchen: Mike Kübler, Brian Müller, Lenny Scheffel, Florian Schulze (alle Bronze). Auch die Abt-Bessel-Realschule übermittelte Einzelwertungen: Sina Farrenkopf, Mariella Cinque, Curley-Ann Fischer, Oliver Kraft, Karin Sans, Mica Sigmund, Niklas Stephan, Kevin Throm (alle Bronze); Katharina Pflüger (Silber).

Schulmannschaften

Jakob-Mayer-Grundschule: Schulmannschaft Leichtathletik, bestehend aus Leslie Duchacek, Torben Häfner, Christian Kurjanowitsch, Eric Mohr, Jason Palomo, Ewald Schleicher, Constantin Schneider, Patrick Schönit, Raphael Stephan und Johannes Werwein (alle Bronze). Baulandschule Hettingen: Geräteturnen („Jugend trainiert für Olympia“): Sky-Luca Hörst, Marius Pastorschak, Sebastian Wiese, Tim Zimmermann (alle Bronze). Abt-Bessel-Realschule: Jungenmannschaft Tischtennis: Laurin Altmann, Lukas Gramlich, Pascal Götte, Oliver Preuhs (alle Bronze), Bastian Kisela, Finn Müller, Fatih Bekpen, Marco Gramlich, Jan Okorafor, Christopher Preuhs (alle Silber). Burghardt-Gymnasium Buchen: Leichtathletik-Mannschaft Mädchen: Hanna Dörr, Sina Gornik, Mattea Link, Shakira Link, Pia Pilgram, Sina Rögner, Laura Sanns, Ina Schweitzer, Pia Streckert, Ines Weimer (alle Bronze), Leichtathletik-Mannschaft Jungen: Nick Balles, Moritz Ballweg, Jan Dosch, Luca Eckl, Simon Falke, Jonas Farrenkopf, Raphael Fieger, Leonard Leiblein, Eric Onos, Max Ristl, Julius Stumpf (alle Bronze). Schach: Kai Elancev, Tom Grimm, Florian Hefner, Jonas Palmer, Patrick Ritter, Lars Rögner, Martin Scheuermann, Lukas Staudinger, Mika Trunk (alle Bronze). Tischtennis: Chakib Benalia, Hannes Herkert, Ilia Pinneker, Marcel Wittek (alle Bronze).

Mannschaften der Vereine

FC Viktoria Hettingen: Turner: Emanuel Fieger, Louis Frankenberger, Sky-Luca Hörst, Theo Kirchgeßner, Jonas Meixner, Felix Müller, Nicolas Nobel, Marius Pastorschak, Constantin Schäfer, Robin Stolz, David Wiese, Daniel Ziegler, Tim Zimmermann, Marcel Friedlein (alle Bronze); David Dittrich, Julian Heffner, Moritz Kreß, Lukas Schmidt, Dominik Wagner (alle Silber). Ebenfalls in der Mannschaft geturnt haben die bereits im Rahmen der Einzelwertung geehrten Sportler Robert Balint, Pascal Briem, Florian Gramlich, Nicolas Heck, Rico Leitz, Toni Lovrinovic, Christof Mackert, Niklas Mackert, Marco Michel, Christoph Schmelcher, Tobias Schmelcher, Lucas Staudinger, Sebastian Wiese, Luca Winkler und Noah Wörner. Tennisclub Götzingen: Christopher Adam, Marvin Götzinger, Kristina Holderbach, Jenny Megler, Meike Schell, Dominik Schwind, Verena Sieber und Julian Stieber sowie Johanna Bischoff, Lucy Brocker, Lea Flachsmann, Pia Hess, Jochen Jaufmann, Luise Link und Eva Jaufmann (alle Bronze). Spielvereinigung Hainstadt: Tischtennis: Fatih Bekpen, Marco Gramlich, David Herberich, Jan Okorafor, Christopher Preuhs (alle Silber). TSV Buchen: Leichtathletik: Maxi Felleisen, Lara Freitag, Johanna Galm, Marius Link, Oliver Linke, Jana Schwab, Jule Schwab (alle Bronze). Handball: Lena Edelmann, Laura Engelmann, Stephanie Fischer, Eva Gremminger, Catharina Henn, Jessica Just, Carolin Kleinert, Carolin Kraft, Marion Michael, Pia Röckel, Celine Schäfer, Paula Schurz, Elisabeth Schwab, Kimberly Sohns, Kathrin Stockert, Theresa Vogel (alle Silber); Murat Akseven, Lorenz Berberich, Jonas Bialecki, Jonas Götz, Till Haaker, Linus Kieser, Nils Neubauer, Max Ristl, Theo Rohmann, Sebastian Scheuermann, Manuel Scholz, Simon Schwab, Kilian Sunder, Benedikt Walter, Raphael Weber und Marcel Weis (alle Silber). Hip-Hop-Breakdance: Next Level: Elisabeth Ansimov,Anna-Lena Elancev, Michelle Gruslak, Leon Hees, Erika Ivanov, Diana Maier, Daniel Neu, Daniel Urich, Michelle Walter und Alina Winterholler (alle Gold). „Zzyzx“: Ilayda Altinkaya, Luis Jakob, Jessica Lev, Anastasia Lindegrün, Leon Meixner, Isabell Pinneker, Katrin Pinneker, Moses Schäfer, Jacueline Theobald, Danny Winterholler und Max Wisner (alle Gold). „ConneXion“: Vita Chlopkov, Tiziano Damigella, Merlin Heiden, Kevin Sauer und Robin Spohrer (alle Gold). ad

