„Die Idee der Solidargemeinschaft ist in Gefahr“

Friedensstiftender Charakter

In ihrer Impulsrede betonte Schlegel sowohl die europäische Idee als Ganzes, wie auch den friedensstiftenden Charakter, den Europa für den Kontinent an sich hätte. Auch die teilweise jahrhundertealten Verbindungen der verschiedenen Länder zueinander zeigte sie auf: So würde beispielsweise in den Baltischen Staaten teilweise Deutsch gesprochen werden, da diese Länderteile Mitglied des Hanse-Städtebundes gewesen seien. Auch Kritik an den Entscheidungen der EU wurde geübt: So seien viele Aufnahmebedingungen des Lissaboner Vertrags von einzelnen Ländern nicht erfüllt worden. „Damit hat die EU falsche Zeichen gesetzt, die auch heute noch Probleme machen“, bekannte Schlegel.

Diskussionsrunde

In einer anschließenden Diskussionsrunde mit den Schülern wurden Fragen zur Zukunft der Staatengemeinschaft erörtert, etwa wo die EU für die Schüler besonders wichtig sei. Hier wurden nahe liegende Punkte wie die Reisefreiheit, aber auch Bildung und Umweltschutz genannt. Zur Frage, wo die EU in einigen Jahren stünde, gab es unterschiedliche Meinungen: Einige hofften auf eine Stabilisierung der EU, andere wiederrum, wie Paul Berger aus der SGJ2A, sahen mit Blick auf Länder wie Polen weitere mögliche Austrittskandidaten: „Einige Länder sind für die EU schon beinahe verloren“.

Im Anschluss an die Diskussionsrunde gingen die Schüler in Workshops zusammen und erarbeiteten Plakate zu aktuellen Problemen der EU: Neben dem „Brexit“ standen auch „Kritik an der EU“, „Rechtspopulismus“ oder die Frage nach einer „europäischen Identität“ zur Auswahl. Und auch außerhalb politischer Themen konnte sich mit der EU beschäftigt werden. Denn das Bistro-Team der Juniorfirma bot allen hungrigen Schülern mit seinen „EU-Snacks“ eine kulinarische Reise in die Staatengemeinschaft an.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.05.2018