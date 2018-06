Die Kreativität der Lernenden herausgefordert

Anzeige

Kreativität bewahren

Die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Buchen Ruth Weniger appellierte an die Schüler „bewahrt euch eure Kreativität“. In jedem Kind stecke ein Künstler. Kreativität, Improvisation und Ausdruck seien Eigenschaften, die im Leben eine ganz wichtige Rolle spielen. „Wer kreativ mit Situationen umgehen, wer improvisieren kann, hat es leichter im Leben“, so Weniger. Deshalb habe die Bildende Kunst ihren Stellenwert in der Schulischen Bildung.

Studiendirektorin Susanne Spoerel, Fachberaterin für Bildende Kunst im Regierungspräsidium Karlsruhe, führte in die Thematik der Ausstellung ein. „Bild-Material-Objekt“, das diesjährige Schulkunst-Thema, zeigt nicht nur Schülerarbeiten aus dem Kunstunterricht, sondern auch Ergebnisse eines künstlerischen Prozesses: An dessen Anfang stand ein Thema, das die Kreativität der Lernenden herausforderte und das einen Prozess in Gang setzte, in dem künstlerisches Arbeiten auch exemplarisch für eine Herangehensweise an Problemlösungen steht: Der Prozess beginnt mit dem ergebnisoffenen Experimentieren, Erproben, Verwerfen, Verbessern, Verändern, neu Denken, dabei Frustrationstoleranz entwickeln und dranbleiben, Weiterarbeiten, sodann die Ergebnisse wahrnehmen, werten, gewichten und wieder verbessern. Es kommt ein Gestaltungsprozess in Gang, in dem Produktion und Reflexion Hand in Hand gehen und zu neuen, bislang nicht vorhandenen Ergebnissen führt. Mit dem Schulkunst Jahresthema „Bild-Material-Objekt“ beschäftigten sich Schüler im ganzen Land. An 14 Orten im Land werden weitere regionale Ausstellungen zum Thema gezeigt. Aus der Vielzahl an Schülerarbeiten werden dann in der Landesausstellung im Herbst repräsentative Arbeiten zu sehen sein. Exemplarisch stellte sie einige der ausgestellten Exponate vor und bedankte sich für das große Engagement beim regionalen Schulkunstteam mit den Lehrkräften Simone Wölfelschneider, Sabine Dix und Bernhard Stüber für die Organisation und Gestaltung der Ausstellung.

Der leitende Schulamtsdirektor Hartwig Weik überreichte abschließend die Urkunden an die beteiligten Schulen und brachte auch seine Freude und Anerkennung über die hohe Qualität der künstlerischen Werke zum Ausdruck. Die musikalische Umrahmung der Vernissage wurde von der „Sound People Bigband“ und dem Schulchor der Abt- Bessel-Realschule hervorragend gestaltet. Mit viel Eifer und Können waren die jungen musikbegeisterten Akteure unter Leitung der Musiklehrkräfte Sandra Heller, Jessica Egger und Lisa Waltenberger präsent.

