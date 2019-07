Die Leistungen des Vorjahres getoppt

Die Leichtathletik-Finalkämpfe der Bundesjugendspiele 2019 für weiterführende Schulen im Neckar-Odenwald-Kreis sind alljährlich der Gradmesser für die sportlichen Aktivitäten der Schüler.

Buchen. Am Dienstagvormittag war es wieder mal soweit und dabei waren die Schüler gleich in mehrfacher Hinsicht gefordert. Unter der Gesamtleitung von Jochen Knühl vom Regionalsportteam Bereich I und dem sportlichen Leiter Alexander Zwieb waren die Endkämpfe wiederum in bewährten Händen und die Sportler konnten ihre Leistungen aus den Vorjahren abermals toppen. Gefordert waren die Sportler in den Disziplinen Weit- und Hochsprung, Laufen und Werfen und dabei zeigten sich die Teilnehmer von ihrer besten Seite. Dabei zählte wieder einmal jeder Punkt, um am Ende ganz vorne zu liegen.

Den ganzen Vormittag über lieferten sich die Sportler spannende Wettkämpfe und am Ende hatten die Leiter des Wettkampfbüros mit Reinhard Wähler und Oliver Scheicher alle Hände voll zu tun, alle Ergebnisse in den Computer einzugeben und aus der Punktezahl die Gesamtsieger zu ermitteln. Die durften sich auch in diesem Jahr wieder über Pokale, Urkunden und Sachpreise freuen, die bei der abschließenden Siegerehrung den erfolgreichen Sportlern überreicht wurden.

Als Sieger im Wettbewerb der Mädchen-Mannschaften ging das Team von der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn mit einer Punktezahl von 1396 hervor, gefolgt von der Mannschaft der Abt-Bessel-Realschule Buchen mit 1383 Punkten und der Walter-Hohmann-Verbundschule Hardheim mit 1357 Punkten.

Bestes je erzieltes Ergebnis

Bei den Jungs hatte die Walther-Hohmann-Verbundschule aus Hardheim auch in diesem Jahr wieder die Nase vorn, die mit einer Durchschnittspunktezahl von 2026 Punkten nicht nur den begehrten neuen Wanderpokal holte, sondern damit auch das beste je erzielte Ergebnis holte.

Auf den Plätzen dahinter konnte sich die Baulandschule Hettingen mit 1917 Punkten behaupten, während die Abt-Bessel-Realschule Buchen mit 1907 Punkten auf dem dritten Platz landete.

Janne Heß vorn

Als beste Einzelsportlerin bei den Mädchen belegte Janne Heß von der Schule am Limes Osterburken mit einer Punktezahl von 1496, gefolgt von Anna Kirchgeßner von der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn mit 1492Punkte und Kira Hasenstab ebenfalls von der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn mit 1472 Punkten.

Die Bestenliste bei den Jungen führten in diesem Jahr die Schüler der Walter-Hohmann-Verbundschule Hardheim an. Hier hatte Niklas Dörr mit 2197 Punkten das beste Ergebnis vorzuweisen, gefolgt von Florian Walter mit 2069 Punkten und Pierre Ederer, der mit 2060 Punkten ebenfalls die Walter-Hohmann- Verbundschule besucht.

Im Rahmen der Siegerehrung sprach das Regionalteam Sport dem TSV Buchen seinen Dank für die Benutzung des Stadions aus, auf dessen Anlage die Sportler auch in diesem Jahr wieder beste Bedingungen vorfanden. k.n.

