Die Magie der Gitarren

Anzeige

Miltenberg.Der Zauber von Flamencogitarren, virtuos und voller Leidenschaft zum Klingen gebracht, hat schon einmal die Besucher des Konzertes mit dem Duo Café del Mundo im Hof des Miltenberger Museums begeistert. Nun kommen Jan Pascal und Alexander Kilian am Sonntag, 8. Juli, 19 Uhr wieder und werden mit einem neuen Programm auftreten.

Die beiden Gitarrenvirtuosen Jan Pascal und Alexander Kilian sind gegensätzlich wie Wasser und Feuer – und ergänzen sich dadurch zu einem Gitarrenduo auf Weltniveau. Ihr gemeinsamer Live-Auftritt ist der mitreißende Dialog zweier begnadeter Instrumentalkünstler, die sich gegenseitig bald umschmeicheln, bald herausfordern und einander ihr Bestes entlocken - intensiv, explosiv, magisch. Die Gitarrenkunst von „Café del Mundo“ entführt in die mystische Welt des Flamenco, der viel mehr ist als virtuose Unterhaltung - es geht um alles, was uns Menschen bewegt, um Liebe, Sehnsucht, Tod und Lebensfreude, um Himmel und Erde. Diese urwüchsige Musik entfaltet unwiderstehliche Kraft, sie schlägt in Bann, macht reich, weckt auf und berührt.