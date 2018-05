Die Marktstraße ist im Herbst an der Reihe

Anzeige

Vor dem Pavillonbau werde eine Baugrube von rund vier Metern Tiefe entstehen, außerdem müsse der Bereich anschließend umgestaltet werden, so dass ein Feuerwehrfahrzeug an den Behälter „andocken“ könne. Entsprechend müsse nach dem Bau des Behälters auch die Fahrbahndecke erneuert werden. In diesem Zusammenhang würden auch Abwasserleitungen saniert. Die Vergabe für die Arbeiten erfolge in der nächsten Sitzung. Start für die Bauarbeiten wäre nach Abschluss der „Arbeiten Pflastersanierung“ etwa ab Juni.

Anschließend soll es mit der Pflastersanierung in der Marktstraße weitergehen. „Wir wollen in der Innenstadt nicht zu viele Baustellen auf einmal haben“, erklärte Kieser. Wenn alles nach Plan verlaufe, sei mit dem Start der Sanierungsarbeiten in der Marktstraße im Herbst 2018 zu rechnen. borg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.05.2018