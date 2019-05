Die Menschen mit der Musik berührt

Nächstenliebe und ein solidarischer wie respektvoller Umgang mit dem Nächsten standen im Mittelpunkt von zwei Gottesdiensten, die der Chor „Maranatha“ mitgestaltet hat.

Buchen/Reicholzheim. Die Gottesdienstbesucher begeistert und bei ihnen bleibende Eindrücke hinterlassen hat der Chor „Maranatha“ am Wochenende: Am Samstag waren die Sänger zu Gast in Reicholzheim. Dort feierte sie gemeinsam mit dem Chor „Klangfarben“ einen ökumenischen Dankgottesdienst anlässlich des 15-jährigen Bestehens der „Aktion Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Main-Tauber“.

Zelebranten des Gottesdienstes waren der evangelische Pfarrer Ortwin Englert und Pater Joachim Seraphin, die in ihren Worten den Menschen und dessen Beziehung zu Gott in den Mittelpunkt stellten.

Klangstark und voller Begeisterung verstand es dabei „Maranatha“, mit seiner Musik und seinen Liedern die Menschen zu berühren. Gemeinsam mit dem Chor „Klangfarben“ bot sich nicht nur ein farbenprächtiges Bild im Altarraum, sondern auch eine Klangvielfalt, die in der Pfarrkirche St. Georg dank einer wunderbaren Akustik besonders zur Geltung kam.

Michael Bannwart gab wertvolle Einblicke in die segensreiche Arbeit der „Aktion Regenbogen“, die mittlerweile mit mehr als 100 000 Euro betroffene Kinder und deren Eltern unterstützte. Wie die finanzielle Hilfe verwendet wird, schilderte Professor Dr. Gerhard Schlegel vom Universitätsklinikum Würzburg, der seinen bewegenden Dank hierfür zum Ausdruck brachte. Das Geld, das in den Spendenkörben, die in der Kirche und beim gemeinsamen Beisammensein in der Winzergenossenschaft die Runde machten, gesammelt wurde, kommt ebenfalls der Aktion zugute.

Für Gänsehaut gesorgt

Auch musikalisch war der Gottesdienst etwas Außergewöhnliches, denn es ist schon beeindruckend, wenn die Begeisterung der Chorsänger auf die Gottesdienstbesucher überspringt, die stehend, klatschend und mit ihrer Stimme den Chorklang beeindruckend erweitern.

Am Sonntagmorgen sorgte „Maranatha“ dann in Buchen für Gänsehaut und Begeisterung. Mit dem Lied „Tastend nach Licht“ eröffnete der Chor den Gottesdienst gemeinsam mit Dekan Johannes Balbach.

Auch in dieser Probephase hatten die Chorleiter Jochen Schwab, Johannes Brennfleck und erstmals Simon Schmeiser ein ansprechendes Repertoire zusammengestellt, das mit seinen Liedtexten, den unterschiedlichsten Rhythmen und einer wundervollen Musik den Glauben und die Liebe Gottes zu den Menschen auf beeindruckende Weise in die Herzen der Gottesdienstbesucher brachte.

Dem mitreißenden „Glory be to God on high“ zum Gloria folgte das einfühlsame „Herr, lenke du mein Herz“ nach einem Text von Edeltraud Reeb und der Musik von Jochen Rieger. Die Fernsehsendung „Wer wird Millionär“ gab Dekan Balbach die Vorlage zu seinen Fragen in der Predigt, welche die Liebe der Menschen zueinander in den Vordergrund stellte. „Die Liebe ist das Erkennungszeichen der Christen. Sie steht für einen solidarischen und respektvollen Umgang. Hier hilft kein Joker, denn das Herz und der Verstand sind dabei gefragt.“

Träumerisch und nachdenklich, die Stücke „Herr ich komme zu dir“, „Deine Spur im Sand“ und der Wunsch „May the Lord send angels“. Gegen Ende des Gottesdienstes folgte mit „Wenn nicht jetzt, wann dann“ die Aufforderung, jetzt etwas zu tun, für eine freie und neue Welt.

Dankesworte von Dekan Johannes Balbach und ein langanhaltender Applaus am Ende des Gottesdienstes zeigten erneut, dass es „Maranatha“ auch weiterhin versteht, Menschen mit Gesang und Musik zu begeistern.

Mit „Heal the Word“ und „Love“ von den Beatles als Zugabe bedankte sich der Chor auf seine Weise bei den vielen Gottesdienstbesuchern, die dem Chor seit mehr als 25 Jahren begleiten und letztlich Ansporn für Chorleiter, Musiker und Sänger sind, damit der Funke der Begeisterung weiterhin strahlend leuchtet.

