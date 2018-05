Die Musik ist sein Steckenpferd

Anzeige

Hettingen.Das Zitat des großen deutschen Komponisten Richard Wagner „ Unerlässlich ist es, dass der Sänger auch ein guter Musiker ist“, trifft in vollem Umfang auf den heutigen Jubilar zu. Willi Mackert, ein Urgestein als Musiker und Sänger, blickt am morgigen Sonntag auf 80 Lebensjahre zurück.

Der am 27. Mai 1938 in Hettingen geborene Jubilar – Eltern Erwin Mackert, Wagnermeister, und dessen Ehefrau Josefine, geborene Müller – wuchs mit der älteren Schwester Anni und der jüngeren Schwester Gerda wohlbehütet auf und besuchte von 1944 bis 1952 die Volksschule Hettingen. Bei der Firma Alfons Mackert erlernte er den schweren Maurerberuf und arbeitete dort einige Jahre, ehe er ins Maurergeschäft von Oskar Mackert wechselte. Ab 1978 trat er dann in den Dienst der Stadt Buchen, Abteilung Bauhof Hettingen, ein und erledigte seine Arbeit vorbildlich und mit höchster Zufriedenheit zum Wohl der Allgemeinheit bis zum Eintritt in den Ruhestand 1998 aus.

Musik liegt im Blut des Jubilars, denn sein Großvater Wilhelm Mackert wie auch sein Vater – der legendäre Tubabläser Erwin Mackert – spielten in der Hettinger Blaskapelle. So war es nicht verwunderlich, dass Willi Mackert ab 1952 nach gründlicher Musikausbildung im Alter von 14 Jahren zunächst ein Jahrzehnt Tenorhorn und dann bis zum heutigen Tag Zugposaune in der Hettinger Musikkapelle spielt.