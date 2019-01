Die Narren stehen in den Startlöchern, der Countdown für die tollen Tage läuft. Am 6. März – am Aschermittwoch – ist dann alles wieder vorbei.

Neckar-Odenwald-Kreis. Bis dahin ist aber einiges geboten,wie die Übersicht der FN zeigt.

Adelsheim. Februar: 23.: 19.33 Uhr Prunksitzung, Eckenberghalle; 24.: 13.33 Uhr Kinderprunksitzung Sporthalle Eckenberg; 28.: 17.33 Uhr „Schmutziger Donnerstag“.

Altheim. Februar: 10.: 14.11 Uhr Nachträglicher Jubiläumsumzug, Aufstellung Erfelder Straße; 16.: 19.31 Uhr Prunk- und Fremdensitzung der FG, Kirnauhalle. 28.: „Schmutziger Donnerstag“. März: 3.:13.11 Uhr Sauermilchessen der FG am Dorfplatz, Aufstellung 13.01 Uhr bei Jürgen Knörzer; 4.: 19.33 Uhr Bauernball des Musikvereins, Kirnauhalle; 5.: 14.11 Uhr Kindernachmittag der FG mit Fastnachtsausklang und Schweineverlosung, Kirnauhalle; 6.: 20 Uhr Heringsessen im VfB-Sportheim.

Altkrautheim. März.: 3.: 19.31 Uhr Gemeindefastnacht im Pfarrheim.

Amorbach. Februar:.15.: 19.30 Uhr Prunksitzung, OWA Ausstellungshalle.

Ballenberg. Februar: 22.: 20 Uhr Fastnachtsveranstaltung im Bürgerhaus; 23.: 18 Uhr Fastnachtsveranstaltung im Bürgerhaus; 24.: 14 Uhr Fastnachtsveranstaltung im Bürgerhaus.

Bödigheim. Februar: 23.: 14.11 Uhr Kinderfastnacht in der Halle. März: 1. und 2.: 19.11 Uhr Bunter Abend in der Halle.

Buchen. Februar: 19. und 20.: Fastnachtsabend beim Frauenbund „Mit den Frauen um die Welt - Wir sind dann mal weg“, Wimpinasaal. 21.: 20.11 Uhr Ordensfest FG „Narhalla“. 28.: 14.01 Uhr Ausschellen der „Faschenacht“, 18.11 Uhr „Narrenescht hot uff“, 18.31 Uhr Ausgrabung der „Faschenacht“. März: 2.: 10.11 bis 12.44 Uhr Aufspielen der „Morreschnorranten“ in der Fußgängerzone, 19.31 Uhr Hallensitzung „Buche feiert Faschenacht“; „Wertschaftsdreibe“. 3.: 11.31 Uhr Aufspielen der „Morreschnorranten“ am Narrenbrunnen, 13.11 Uhr Umzug der Müller, 14.11 Uhr Historischer Gänsemarsch Aufstellung Musterplatz, Abschluss Am Bild, 23.59 Uhr Narrengericht; 4.: 12.31 Uhr Zunftmeister-Empfang, 14.01 Uhr „Narrenescht hot uff“, 14.11 Uhr Rosenmontagsumzug, Aufstellung Hettinger Straße; 5.: 10.11 Frühshoppen des Großen Rates, 14.11 Uhr Närrischer Kinderumzug mit Kostümprämierung, Aufstellung Museumshof, 23.59 Uhr „Faschenachtsverbrennung“. 6.: 20.11 Uhr Heringsessen in den Lokalen.

Donebach. Februar: 8. und 9.: 19.33 Uhr Prunksitzung der „Dumbocher Turmspatze“ im Sportheim.

Fahrenbach. März: 3.: 13.31 Uhr Fastnachtsumzug.

Gerichtstetten. Februar: 23.: 20 Uhr „Houscheball“ der Feuerwehr, Turnhalle.

Glashofen. Februar: 15.: 20.11 Uhr „Göikerfete“; 22.: 19.31 Uhr Prunksitzung; 23.: 14.11 Uhr Kinder- und Seniorensitzung.

Götzingen. Februar:. 2.: 20 Uhr „Narren Dance Night“, Festhalle; 17.: 14 Uhr Kinderfastnachtsparty, Festhalle, 20 Uhr zweites „Herzkersche“ Tanz-Gaudi-Turnier in der Festhalle; 26.: 19 Uhr Fastnachtsabend der Frauen, Pfarrscheune. März: 2.: 19.61 Uhr Jägerball des Musikvereins, Festhalle. 3.: 14 Uhr Gänsemarsch; 4.: Rosenmontagsumzug.

Gommersdorf. Februar: 23.: 14 Uhr Kinderfastnacht in der Halle. März: 2.: Vereinsfastnacht in der Halle.

Großeicholzheim. Februar: 16.: 19.33 Uhr Prunksitzung in der Schlossgartenhalle. März: 3.: 14.11 Uhr Kinderfastnacht in der Schlossgartenhalle.

Hainstadt. Februar: 16.: 19.46 Uhr Prunksitzung; 23.: 20 Uhr „Hollywood-Ball“ der Spvgg.; 28.: 18.46 Uhr Ausgrabung mit Zeremonie und Rathausstürmung, im Anschluss „Berkediebe-Party“ in der Halle; März: 1.: 18 Uhr Jugendball bis 22 Uhr, 19.59 Uhr Kappenabend des Musikvereins im Rathaus; 3.: 10 Uhr Sternmarsch und Frühschoppen, 19.31 Uhr Zigeunerball; 4.: 9.30 Uhr „Stroossefaschenaacht“; 5.: 14.11 Uhr Umzug, anschließend Kindernachmittag; 6.: 18 Uhr Heringsessen im Schützenhaus.

Hardheim. Februar: 10.: Kinderprunksitzung und Jugendverbandssitzung des Narrenrings Main-Neckar. 16.: Jubiläumsprunksitzung in der Erftalhalle. 23.: „BadTaste“-Party. 28.: „Schmutziger Donnerstag“ in der Erftalhalle. März:. 3.: Jubiläumsumzug 66 Jahre FG „Hordemer Wölf“.

Heidersbach. Februar: 9. und 16.: 19.11 Uhr Prunksitzung im „Hällele“; 28.: 19.31 Uhr „Weiberfasche-nacht“ im „Hällele“.

Hettigenbeuern. Februar: 8.: 20.11 Uhr Kappenabend des SV mit Ordensfest der FG „Götzianer“; 15.: 19.01 Uhr „Frauenfaschenacht“ Sportheim.

Hettingen. Februar: 9.: 20.11 Uhr närrischer Kappenabend des FC „Viktoria“, Sportheim. März: 3: Prunksitzung der Fastnachtsgesellschaft „Hettemer Fregger“.

Hirschlanden. Februar:.15.: Fastnacht des FCT.

Höpfingen. Februar: 15.: 19.44 Uhr große Prunksitzung in der Festhalle; 17.: 13.44 Uhr zweite Prunksitzung in der Festhalle; 23.: 13.44 Uhr Kinderprunksitzung in der Festhalle. März: 1.: 21 Uhr Après-Ski-Party in der Kellerbar der Festhalle; 2.: 14.01 Uhr Rathausstürmen am Plan; 4.: Rosenmontagsumzug durch den Ort, anschließend Party an und in der Festhalle.

Hollerbach. Februar: 15.: 19.31 Uhr Kappenabend des TSV. März: 4.: närrisches Treiben nach Rosenmontagsumzug. 5.: Kinderfastnacht.

Krautheim. Februar: 23.: 19.31 Uhr Prunksitzung im Eugen-Seitz-Bürgerhaus. März: 1.: 19.31 Uhr Prunksitzung im Eugen-Seitz-Bürgerhaus; 2.: 19.31 Uhr Prunksitzung im Eugen-Seitz-Bürgerhaus; 3.: 14.01 Uhr Kinderfastnacht im Eugen-Seitz-Bürgerhaus.

Limbach. Februar: 2.: 17 Uhr „Warm-up“ hinter der Halle, 18.30 Uhr Nachtumzug, ab 21 Uhr Maskenball in der Halle.

Merchingen. Februar: 16.: Prunksitzung. 17.: Kinderfastnacht. 28.: Rathaussturm. März: 3.: Fastnachtsumzug.

Miltenberg. Februar: 27.: Fastnachtsparty im JUZ.

Mudau. Februar: 2.: 19.53 Uhr „Faschenaachtsstadl“, Odenwaldhalle; 15. und 16.: 19.31 Uhr Prunksitzungen, Odenwaldhalle; 17.: 14.01 Uhr Kinderprunksitzung, Odenwaldhalle; 21.: 19.53 Uhr „Faschenaachtertreff“; 28.: 19.53 Uhr Ausrufung der „Faschenaacht“ an der Schule (Rathaus), anschließend „Schmuutzessen“ im TSV-Sportheim. März: 2.: 20.01 Uhr Maskenball des Musikvereins, Odenwaldhalle; 3.: 10.31 Uhr „Spreiselesvokaafe“ in den Gassen; 4.: 10.31 Uhr Rathausstürmung, 11.31 Uhr Sauerbratenessen, Odenwaldhalle, 14.01 Uhr Rosenmontagsumzug, Après-Zug-Party, Odenwaldhalle; 5.: 20.11 und 24 Uhr Verbrennung der „Faschenaacht“.

Oberginsbach. März: 5.: 19.30 Uhr Fastnacht im Pfarrheim.

Osterburken. Februar: 1.: 19.11 Uhr Bauernball; 15.: 20.33 Uhr Cocktail-Beachparty der „Original Borkemer Kirnausträndler“ mit DJ Eisbär in der Baulandhalle. 20.: 18.31 Uhr große Prunksitzung der BBO mit der FG „Hordemer Wölf“ in der Baulandhalle; . März: 5.: Umzug durch die Straßen der Römerstadt.

Rippberg. März: 2.: 19.31 Uhr Prunksitzung, Blasmusik und Spielverein, Sporthalle; 3.: 14.11 Uhr Kinder- und Seniorensitzung, Sporthalle.

Rosenberg. Februar: 17.: „Ferkelball“; 23.: „Säuliball“, beide Veranstaltungen in der „Singelscher Halle“; 27.: 15 Uhr närrischer Seniorennachmittag im Rathaussaal. März: 1.: 10.30 Uhr Rathausstürmung; 5.: 18 Uhr Fastnachtsverbrennung im Sportheim; 6.: Heringsessen im Gasthaus „Löwen“.

Schweinberg. März: 1. und 2.: 19.33 Uhr Prunksitzungen der Fastnachtsgesellschaft in der Turnhalle, 5.: 14.11 Uhr Kinderprunksitzung, 19.33 Uhr Kehraus.

SEckach. Februar: 9.: 20.30 Uhr Schlotfegerball, Seckachtalhalle; 28.: 19.11 Uhr Fastnachtsausgrabung. März: 2.: 19.11 Uhr Prunksitzung, Seckachtalhalle; 5.: 13.33 Uhr Fastnachtsumzug, 14 Uhr Straßenfastnacht, 14.30 Uhr Kindernachmittag.

Steinbach. Februar:. März: 3.: Kappenabend der Feuerwehr, Turnsaal in der Schule.

Waldhausen. Februar: 23.: 19.11 Uhr Prunksitzung. März: 2.: 19.61 Uhr Maskenball; 3.: 13.59 Uhr Kinderfastnacht; 5.: 16 Uhr Verbrennung im Sportheim.

Waldstetten. Februar: 2.: 20.11 Uhr „Beescheball“, Turnhalle. März: 2.: Prunksitzung, 5.: Kinderprunksitzung.

Walldürn. Februar: 2.: 14.11 Uhr Prinzeneinzug ab Bahnhof, 19 Uhr Schlafanzug- und Nachthemdenball im HdoT, 9.: 19.33 Uhr Narrenringeröffnungssitzung, Nibelungenhalle; 10.: 13.33 Uhr Kinderprunksitzung; 11.: 19 Uhr Frauenfastnacht/Senioren-Abendsitzung; 16.: 19.33 Uhr Kappenabend „Funk- und Hemdensitzung“ im Clubheim der Eintracht; 17.: 10.30 Uhr Narrenmesse, St. Marien; 24.: 13.01 Uhr Narrentreffen/Umzug. März: 2.: 20.11 Uhr Ball ohne Namen (BON) der Eintracht, Clubheim II, Sportgelände Süd. 5.: 20.45 Uhr „Faschenaachtsverbrennung“ am Walldürner Schloss.

Zimmern. Februar: 23.: 20.33 Uhr „Fugschelöcherparty“, Kindergartensaal.

