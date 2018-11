Die neue Gehäuse-Reihe Protec vorgestellt

Buchen.Der Gehäusehersteller OKW aus Buchen war auf gleich zwei internationalen Fachmessen mit einem eigenen Messestand aktiv. Dies waren zum einen die weltgrößte Elektronikfachmesse electronica in München sowie die Messe Compamed für Zulieferer der Medizintechnik-Branche.

Die Leitmesse electronica stand in diesem Jahr unter dem Motto „Die Zukunft der Elektronik ist smart und sicher“ und verbuchte einen Anstieg der Fachbesucher auf 80 000 (plus 7000 gegenüber der Vorverantaltung 2016) aus 80 Ländern. Zu den Top-Besucherländern zählten neben Deutschland – in dieser Reihenfolge – Italien, Österreich, Großbritannien, Frankreich, Schweiz, USA, Russische Föderation, China und Polen. OKW Gehäusesysteme war einer von 3100 Ausstellern, welche dem Publikum ihre Lösungen und Elektronikprodukte vorstellten. Der 85 Quadratmeter große OKW-Messestand erhielt ein komplett neues Design – optisches Highlight waren hierbei zwei beleuchtete Präsentationsflächen mit darüber hängenden Spiegel-Projektionsflächen. Auf den beiden Produktflächen wurden die neusten OKW-Baureihen sowie auf die Messeschwerpunkte passenden Gehäuselinien ausgestellt.

Ebenso wurde die Messe zum Anlass genommen, eine neue Wand- und Tischgehäuse-Reihe mit Namen Protec am Markt vorzustellen. „Die Messe electronica ist unsere Hauptmesse, und das schon seit Anbeginn. Hier treffen sich alle zwei Jahre genau die Zielgruppen, welche wir mit unseren Gehäusen und Drehknöpfen ansprechen wollen. Die Entwickler, Konstrukteure und Einkäufer kommen auch immer mit einer positiven Erwartungshaltung, Neues und Interessantes aus unserem Hause live auf der Messe zu begutachten,“ so Christoph Schneider, Geschäftsführer OKW Gehäusesysteme.

Fast zeitgleich zur electronica fand in Düsseldorf die Messe Compamed statt. In Verbindung mit der weltgrößten Medizintechnik-Messe Medica überzeugte die Compamed als internationale Leitveranstaltung für den medizintechnischen Zulieferermarkt.

OKW Gehäusesysteme ist nun schon seit 15 Jahren als Aussteller auf dieser Messe aktiv, denn die Medizin- und Labortechnik-Branchen ist nach wie vor einer der Hauptabsatzmärkte für die hochwertigen OKW-Gehäuse und Drehknöpfe. Auf der Compamed, wie auch in München, wurde die Zusammenarbeit mit der Firma HK Input Systems GmbH dargestellt.

