„Die Suchenden“ greifen das Thema „Mensch 5.0“ auf

Anzeige

Die Zuschauer dürfen sich auf eine unterhaltsame und spannende Reise in die Zukunft mit den jungen Menschen in Buchen freuen. Die Aufführungen finden am Dienstag, 8. Mai, um 18 Uhr und am Montag, 9. Mai, ebenfalls um 18 Uhr, im Josef-Martin-Kraus-Saal in Buchen statt. Karten zu den Veranstaltungen gibt es an der Abendkasse. Unterstützt wird das Jugendtheater durch Kolping Buchen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.05.2018