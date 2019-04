Buchen.Die Aufklärungskampagne „Volkskrankheit Diabetes – Risiko senken und Folgen reduzieren“ informierte seit vergangenen November in regelmäßigen Abständen über das Krankheitsbild Diabetes und gab Hilfestellung zu diversen Fragen. Unterstützt wurden die Verantwortlichen von Spezialisten auf dem Gebiet. Eine Aufführung des Galli Theaters Berlin „Die Süße des Lebens“ bildet den Abschluss der Veranstaltungsreihe. Das Präventionsstück ist heute, Samstag, um 14 Uhr im Rahmen des Selbsthilfetags in der Stadthalle Buchen zu sehen. In der Inszenierung geht es um die beiden Diabetiker Lotte und Ferdinand, die sich im Wartezimmer von Dr. Zucker treffen. Schnell kommen sie ins Gespräch und schließlich sogar ins gemeinsame Spiel ihrer verpassten Lebensträume. Mit großer Spielfreude beschließen sie, sich die Süße des Lebens ab sofort nicht länger nehmen zu lassen. Veranstaltet wird die Kampagne von der Kommunalen Gesundheitskonferenz des Neckar-Odenwald-Kreises, dem Selbsthilfenetzwerk Neckar-Odenwald und der Diabetes Selbsthilfegruppe Mosbach. Der Eintritt ist frei.

