Die Töne wehen wieder über der Buchener Innenstadt

Anzeige

Hochsensible Steuerung

Eine Anfrage der FN an die Stadtverwaltung am Mittwoch vergangener Woche brachte schließlich wieder Bewegung in die Glocken. Ein Wartungstrupp wurde losgeschickt, um dem Schweigen auf den Grund zu gehen. Am vergangenen Donnerstag, pünktlich um 16 Uhr, erklang die Buchener „Hörenswürdigkeit“ wieder mit dem bekannten deutschen Volkslied „Hoch auf dem gelben Wagen“.

„Mittlerweile sind die technischen Schwierigkeiten behoben und das Glockenspiel ist wieder zu hören“, hieß es dann am Dienstag aus dem Rathaus.

Die Steuerung für das Glockenspiel sei hochsensibel. Durch die Reparatur der Uhr sei diese versehentlich beeinträchtigt worden. „Was zur Folge hatte, dass über einen längeren Zeitraum kein Glockenspiel zu hören war.“

Titelauswahl eingeschränkt

Inzwischen wehen die Töne also wieder regelmäßig über Buchen. Allerdings scheint es bei der Auswahl der Titel noch das ein oder andere Problem zu geben. 50 verschiedene Melodien könnte das Glockenspiel theoretisch erklingen lassen.

Tatsächlich sind jedoch häufig die gleichen Lieder zu hören – zwischendurch der volkstümliche italienische Evergreen „Funiculì, Funiculà“ sozusagen in Dauerschleife.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.05.2018