Die Verdienste und das Engagement gewürdigt

Buchen.An der Helene-Weber-Schule wurden mit Beatrice Lemke und Albert Berberich zwei verdiente Lehrkräfte verabschiedet. In einer kleinen Feierstunde würdigte Schulleiter Christof Kieser die Verdienste und das Engagement der beiden Lehrkräfte.

Die Technische Oberlehrerin Beatrice Lemke kam 1983 an die damalige Hauswirtschaftliche Schule in Buchen, nachdem sie in Mühlheim bei Freiburg ihr Referendariat abgelegt hatte. Noch unter der damaligen Schulleiterin Gertrud Decker übernahm sie bald Verantwortung im Fachbereich Textil, Werken und Gestalten und wurde dann auch 2001 zur Technischen Oberlehrerin befördert. Als engagierte Kollegin wurde sie in die Lehrplankommission „Fachpraxis“ beim damaligen Oberschulamt berufen und an der Schule als Mentorin in der Lehrerausbildung eingesetzt. Seit 1985 vertrat Lemke im Örtlichen Personalrat die Interessen des Kollegiums und war dabei immer auch auf Ausgleich bedacht. Kieser würdigte die angehende Pensionärin „als eine hochengagierte Lehrerin, eine empathische Begleiterin ihrer Schüler und nicht zuletzt als einen Mensch mit einem ganz großen Herzen.“

„Pudelwohl“ gefühlt

Albert Berberich kam 2011 als „spätberufene“ Lehrkraft für Englisch und Sport an die HWS. Obwohl in Wiesloch wohnend, nahm er gerne die Fahrtzeiten in Kauf, da er sich, wie er selbst bekannte „hier pudelwohl“ fühlte. Nach Einschätzung des Schulleiters war Berberich ein zuverlässiger Kollege, der in allen Schularten eingesetzt war. Zeitweise war Berberich auch an das TG der ZGB abgeordnet. Er lebte den Schülern seine Wertvorstellungen vor und forderte und förderte die Schüler gleichermaßen.

Auch der Vorsitzende des Personalrats, Lars Schottenberger, nutze die Gelegenheit, sich bei den bei-den Ausscheidenden zu bedanken, vor allem weil beide auch die gerade abgelaufene ÖPR-Wahl organisiert hatten. Er überreichte kleine persönliche Geschenke und wünschte im Namen des Kollegiums gute Gesundheit für die Zukunft. Beide Geehrten bedankten sich aufrichtig und luden zu einer kleinen Grillfeier ein.

