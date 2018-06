Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern

Anzeige

Buchen.Die kommunalen Betreuungsangebote im Schuljahr 2018/2019 standen auf der Tagesordnung des Gemeinderates im Bürgersaal des Alten Rathauses. Der Gemeinderat beschloss die Fortführung der bestehenden Betreuungsgruppen im Rahmen der verlässlichen Grundschule an der Jakob-Mayer-Grundschule in Buchen, an den Grundschulen in Bödigheim, Götzingen, Hainstadt und Hettingen sowie das flexible Betreuungsmodell bis 14 Uhr an der Jakob-Mayer-Grundschule. Eine Rahmenbetreuung für Ganztagsschüler an der Wimpina-Grundschule Buchen wird es wegen der zu geringen Anmeldezahlen (zwei Schüler) nicht geben. Es entsteht ein Zuschussbedarf von insgesamt 31 000 Euro.

„Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen sie an den Grundschulen im Stadtgebiet Buchen im Schuljahr 2018/2019 fortgeführt werden“, erklärte Sachbearbeiterin Anne Rottermann. Die Betreuung im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ orientiert sich am Stundenplan der jeweiligen Schule und findet in der Regel in der ersten und letzten Unterrichtsstunde statt.

Der aktuelle Anmeldestand beträgt: Wimpina-Grundschule Buchen drei Anmeldungen, Jakob-Mayer-Grundschule Buchen 38 Anmeldungen, Grundschule Hainstadt 22 Anmeldungen, Baulandschule Hettingen 16 Anmeldungen, Nachbarschaftsgrundschule Götzingen 14 Anmeldungen, in der Grundschule im Bildungshaus Bödigheim ist die Zahl der Anmeldungen noch offen.