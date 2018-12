Die Verkehrssicherheit stark verbessert

Eine hohe Auszeichnung erhielt der Vorsitzende der Verkehrswacht Buchen, Bürgermeister a. D. Ehrenfried Scheuermann.

Buchen. Der Vorstand der Verkehrswacht Buchen traf sich zu einer Vorstandssitzung im Hotel Prinz Carl in Buchen. Zu Beginn der Sitzung nahm der stellvertretende Vorsitzende, Bürgermeister Roland Burger, eine hohe Ehrung für den Vorsitzenden der Verkehrswacht Buchen, Bürgermeister a. D. Ehrenfried Scheuermann, Walldürn, vor. Er überreichte ihm im Auftrag des Präsidenten der Deutschen Verkehrswacht, Kurt Bodewig, das Ehrenzeichen der Deutschen Verkehrswacht in Silber.

In einer Laudatio beschrieb Bürgermeister Burger das Wirken von Ehrenfried Scheuermann in der Verkehrswacht. Er sei am 9. April 1992 in der Jahreshauptversammlung zum Vorsitzenden der Verkehrswacht Buchen gewählt worden, habe damals das Amt von MdL Manfred Pfaus übernommen und sei nun bereits 26 Jahre an erster Stelle für die Verkehrswacht Buchen tätig.

Bereits im ersten Jahr seines Wirkens habe er den Bau einer stationären Jugendverkehrsschule an der Straße am Eckenberg in Buchen auf den Weg gebracht. Schon in den Jahren 1993/94 habe er diese Anlage mit dem Bau eines kleinen, aber schmucken Unterrichtsgebäudes komplettiert.

Auf dieser Anlage würden seitdem die Schüler aller 4. Schulklassen aus dem Mittelbereich Buchen sowie den Gemeinden Limbach und Schefflenz von der Polizei unter realen Bedingungen im verkehrsgerechten Radfahren ausgebildet. Diese Anlage, die nicht nur damals, sondern auch heute noch in Buchen und darüber hinaus Anerkennung finde, sei daneben auch noch eine tolle Freizeitanlage, die öffentlich zugänglich sei und allen Kindern, Eltern und Bürgern zur Verfügung stehe.

Ehrenfried Scheuermann habe die Verkehrssicherheit im Mittelbereich Buchen, die stets in enger Kooperation zwischen Verkehrswacht und Polizei abgelaufen sei, befördert. Aktionen in Schulen, Kindergärten und bei Veranstaltungen, zum Beispiel mit Aktionsgeräten wie Fahrsimulator, Gurtschlitten, Überschlagsimulator, Rauschbrillenparcours und dergleichen hätten seine Handschrift getragen. Ein großes Anliegen sei ihm die Zusammenarbeit mit anderen Stellen, namentlich auch der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg gewesen.

So habe die Verkehrswacht Buchen sowohl Bezirksversammlungen, als auch im Jahre 2006 eine zweitägige Jahreshauptversammlung der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg in der Festhalle in Hainstadt organisiert.

Abschließend stellte Bürgermeister Roland Burger fest, der Vorsitzende Ehrenfried Scheuermann habe in über 26 Jahren an erster Stelle der Verkehrswacht Buchen viel erreicht und mit seinem Wirken die Verkehrssicherheit im Mittelbereich Buchen verbessert sowie das Ansehen der Verkehrswacht wesentlich gestärkt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018