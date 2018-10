Die vollbrachte Leistung wurde vielfach gewürdigt

Hettingen.„Wohnbau ist Dombau“ dieses 1949 vom Würzburger Bischof Julius Döpfner geprägte Wort, war bereits am 17. Oktober 1948 in Hettingen längst in die Tat umgesetzt. Denn heute vor 70 Jahren wurde diese Siedlung in Hettingen eingeweiht. Über die Feierlichkeit von damals, haben die Fränkischen Nachrichten am 20. Oktober 1948 folgendes berichtet:

„Große Not schuf Hettinger Siedlung“ – Der erste Bauabschnitt mit einer Feierstunde beendet – Urkunde berichtet von dem segensreichen Werk des Pfarrers Magnani. Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes der Siedlung der Baugenossenschaft „Neue Heimat“ in Hettingen fand die feierliche Einweihung statt. Samstagabend überreichte der Obmann des Männerwerkes Otto Kreuzer, im Rahmen einer Feierstunde eine Urkunde an Pfarrer Heinrich Magnani, in der der Dank der Siedler zu dem Manne zum Ausdruck kam, dessen Initiative die Siedlung ihre Entstehung verdankt. Dieser fand Worte des Dankes und der Anerkennung an alle, die ihn bei diesem Werk unterstützten. Am Sonntagmorgen wurde ein levitiertes Hochamt gelesen, Caritasdirektor Fritz, Heidelberg, hielt die Festpredigt und würdigte in seiner Ansprache die in Hettingen vollbrachten Leistungen. Nachmittags zog ein Festzug zur Siedlung und zur feierlichen Einweihung, die Vertrauensmann Wolfgang Schwarz eröffnete und die eingegangenen Glückwünsche, u. a. die des Präsidenten des Landesbezirkes Baden, Finanzminister Dr. Köhler, verlas.

In seiner anschließenden Ansprache schilderte Pfarrer Magnani den Werdegang dieses einzigartigen Werkes, sprach der Gemeinde und den Behörden seinen Dank für die bisherige Unterstützung aus und bat, dem Siedlungswerk auch weiterhin hilfreich zur Seite zu stehen. Nach der Überreichung der Straßenschilder mit der Aufschrift „Ketteler- Weg“ – benannt nach Bischof Ketteler – erfolgte die Einweihung der einzelnen Häuser.

Landrat Schmerbeck betonte in seiner Ansprache, überall dort, wo man Siedlungsbauten plane, tauche der Name Hettingen auf. Und wenn überall Probleme in Deutschland so angegangen und gelöst würden, wie das Wohnungsproblem in Hettingen dann würde sich unser Vaterland bald wieder zu neuer Blüte aufgerafft haben.

Der Leiter des Landessiedlungsamtes, Oberregierungsrat Kunkel, überbrachte die Grüße von Minister Stooß. Er sprach seine vollste Anerkennung aus und bezeichnete den in Hettingen beschrittenen Weg als den einzig richtigen, der jederzeit vollste Unterstützung durch seine Behörde fände.

Nach den Ansprachen mauerte Landrat Schmerbeck eine Blechkapsel in ein im Bau befindlichen Haus ein, die eine Urkunde enthält, welche von dem segensreichen Werk, des Pfarrers Heinrich Magnani berichtet, das er schuf, damit durch den unseligen Krieg geschaffene Not gelindert werde. Spätere Generationen, die diese Urkunde auffinden, werden wissen, dass große Not die Hettinger Siedlung schaffen ließ.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018