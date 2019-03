Die vorbildliche Jugendarbeit gelobt

Hainstadt.Die Mitgliederversammlung der SpVgg Hainstadt fand im Sportheim statt.

In seinem Jahresbericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr hob Vorsitzender Alfons Tengler besonders hervor, dass der Vorstand immer mehr zu einem „Eventmanagment“ werde und es sich immer schwieriger gestalte, ausreichend Personal für die vielen sportlichen und kulturellen Aktivitäten des Gesamtvereins zu finden. Ebenso wünsche man sich, so Tengler, zukünftig verstärkt jüngere Mitglieder in der Führungsebene.

Insgesamt, so zeigte die Darstellung der Mitgliederentwicklung der vergangenen Jahre, ist die Spielvereinigung breit aufgestellt. Dies erfordere aber weiterhin das Engagement der vielen Trainer und Übungsleiter, sowie der zahlreichen Helfer und Unterstützer, die das Vereinsleben erst ermöglichen. Die Spartenleiter verlasen im Anschluss ihre Jahresberichte und hoben jeweils ihre sportlichen Aktivitäten und Erfolge hervor. Dieter Zich, langjähriger Schatzmeister im Verein, gab nachfolgend in seinem Finanzbericht einen detaillierten Einblick über die Geschäftszahlen. Die Rechnungsprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und entlasteten den Schatzmeister und das Vorstandsgremium anschließend.

Ortsvorsteher Bernd Rathmann überbrachte die Grußworte der Gemeinde, dankte der Spielvereinigung und lobte die vorbildliche Jugendarbeit. Auch er ließ nicht unerwähnt, dass durch gesellschaftliche Veränderungen das Vereinsleben immer schwieriger zu gestalten sei.

Bedingt durch die EU-Datenschutzgrundverordnung wurde im Vorfeld ein Passus in der Vereinssatzung neu ausgearbeitet und formuliert und den Vereinsmitgliedern vorgestellt und erläutert. Einstimmig wurde dieser dann von den Anwesenden genehmigt und geändert.

Zum allgemeinen Bedauern des Vereins konnte sich zur anschließenden Wahl des Zweiten Vorstandes kein Kandidat finden lassen, der nach dem plötzlichen Tod von Herbert Gramlich im letzten Jahr, dieses Amt bekleiden wollte. Somit ist dieser Posten weiterhin vakant und wird voraussichtlich in naher Zukunft in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung neu diskutiert werden müssen, sollte sich weiterhin niemand hierfür finden.

Tengler gab in seiner Schlussrede noch einen Ausblick auf das bereits begonnene Vereinsjahr 2019 und erwähnte die anstehenden Aufgaben, die es gemeinsam zu lösen und anzupacken gilt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019