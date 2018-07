„Die Vorfreude ist groß“

Anzeige

Mittlerweile bestätigt sind Jonathan Bozduman (Drums), Rouven Haaf (Bass), Johannes Rachel (Gitarre) sowie aus der Band Glasperlenspiel Nico Schliemann (Gitarrist) und Bene Neuner (Percussions). Hieke selbst wird mit den Keyboards auftreten und die musikalische Leitung übernehmen. Dr. Mario Brauch (Saxofon und 2nd Keyboards) ist ebenfalls dabei, als Sänger treten Sanoj Abraham, Louis Leibfried und Amy Sue auf. Als Special Guest wird der Sänger und Gitarist Kieran Hilbert auftreten.

„Mit Kieran Hilbert werden wir einen Gast auf der Bühne erleben, der im Mai 2018 seinen Deal mit dem Blues gemacht hat und in Memphis, Tennessee, sein Album „My first Blues“ in den Sun Record Studios aufnahm. Udo Lindenberg entdeckte ihn in den frühen 80ern und holte Ihn auf die Bühne. Kieran wurde Udo’s Paniksohn, spielte auf vielen Alben die Gitarrensolis. Es ergab sich, dass „Kiri“, wie er liebevoll von seinen Fans gerufen wird, Gitarrist, Komponist und Produzent in Lindenbergs Band wurde“, erklärt Hieke. Lukas Hilbert, bekannt als Juror aus der TV-Casting-Show „Popstars“ und Bruder von Kieran, wird ebenfalls bei zwei Liedern mitwirken. Der in Los Angeles lebende Künstler gehört mittlerweile zu den weltweit erfolgreichsten Musikproduzenten. Für Peter Maffay, Oli P. und Nena produzierte er Songs, der Hit „Du musst ein Schwein sein“ von den „Prinzen“ stammt von ihm. Zudem ist ein „Secret Act“ geplant, der sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt ist. Mehr möchte Hieke aber nicht preisgeben. „Stilistisch präsentieren wir von Pop und Rock über Funk, Soul bis hin zu Hip-Hop und Hard-Rock nahezu alle Genres“, beschreibt der Initiator das musikalische Angebot.

Handsignierte Objekte

In der Pause werden Accessoires prominenter Künstler und Bands versteigert. Die Platinausgabe des Albums „Abenteuerland“ von PUR, eine Hightech-Bluetooth-Box von den Toten Hosen, Kopfbedeckungen von Mark Forster, Gregor Meyle und Mia Julia sowie Fan-Pakete von Laith Al-Deen, Johannes Oerding und Thomas Goday: Die meisten Objekte sind handsigniert. Hinzu kommt ein unterschriebenes Konzertplakat der US-amerikanischen Funk- und Soulband „Tower of Power“. Die Veranstalter des bekannten Wacken-Open-Air steuern zur Auktion noch zwei VIP-Tickets für das nächste Wacken-Open-Air und eine Signature-Gitarre der britischen Metalcore-Band „Bullet for my Valentine“ dazu. Die Einnahmen werden komplett an den Jugendlichen Jonas Herberich gespendet.

„Außerdem erhalten wir eine wunderbare Unterstützung durch unsere prominenten Kontakte, die uns mit Videogrußbotschaften stark unterstützen“, so Hieke, der auch auf den vielen ehrenamtliche Helfern danken möchte. Im Rahmen des Firmenjubiläums präsentiert das Blackout-Team dem Publikum neue Licht-, Ton- und Pyrotechnik.

„Jetzt darf’s endlich losgehen. Veranstalter, Band und Techniker sind ,heiß’“, teilt Hieke seine Vorfreude auf den Samstag mit. Ab 20 Uhr ist Einlass. Wolfgang Schwing, Leiter von Blackout Eventmanagement, übernimmt die Begrüßung, ehe um 21 Uhr die „Prime Session“ startet. Ab 19.30 Uhr fahren zwei Pendelbusse vom Parkplatz der Firma Braas zum Gewerbepark. Rund um der Konzertgelände gilt absolutes Halteverbot.

