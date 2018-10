Die Vorzüge der Region präsentiert

Buchen/Stuttgart.Einen Tag besetzten die „Urlaubsanbieterinnen“ aus dem Odenwald den Messestand der Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof in Baden-Württemberg (LAG) in Stuttgart und hatten damit die Gelegenheit, die unzähligen Besucher des 100. Landwirtschaftlichen Hauptfestes von den Urlaubsvorzügen des Odenwalds zu überzeugen. Sie stellten die Vielfältigkeit der Höfe in den Vordergrund, die sich alle dadurch auszeichnen, dass die Urlauber eine familiäre Atmosphäre in schöner Landschaft vorfinden. Darüber hinaus wurden auch auf die touristischen Höhepunkte der Region hingewiesen. Und die Vorsitzende der Anbietergemeinschaft, Amelie Pfeiffer, vertrat den Odenwald beim „Talk der Regionen“, den die LAG auf der Hauptbühne organisierte.

Wichtige Themen wie die aktuelle Bettengrenze, Bauen im Außenbereich oder die Förderung im Bereich der Landwirtschaft wurden angesprochen. An der Diskussionsrunde „Ferienhöfe im Wandel der Zeit“ nahmen neben Staatssekretärin Fried-linde Gurr-Hirsch MdL sechs Vorsitzende sowie Vertreter regionaler Anbietergemeinschaften aus ganz Baden-Württemberg teil. Die zunehmende Bürokratisierung bei steigenden Qualitätsansprüchen stelle Ferienhöfe vor immer neue Herausforderungen, lautete der Tenor. Hierzu werde die LAG weiterhin im Dialog mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bleiben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018