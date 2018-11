„Die Welt ein klein wenig besser machen“

Buchen..Im Anschluss an das Benefizkonzert „ Flamenco trifft Klezmer“ (Die FN berichteten gestern) gab es in der Cafeteria des BGB für die Konzertbesucher eine Bewirtung mit Getränken und Häppchen. Schüler der „Eine Welt-AG“ hatten diese vorbereitet. Vertreter des Lions-Clubs Buchen nutzten die Gelegenheit und das gastliche Ambiente der BGB-Cafeteria, um die Leistung und das Engagement der Eine Welt AG zu loben.

Der ehemalige BGB-Schulleiter, „Vater der AG“ und Lions-Mitglied Manfred Lauer betonte in einer Ansprache, dass es ist für ihn eine große Freude sei, die Arbeit der Eine Welt AG wieder einmal würdigen zu dürfen. Seit nunmehr 14 Jahren setzen sich Schüler am BGB für humanitäre Projekte ein, für Projekte in Afghanistan, in Ghana aber auch für regionale Projekte. Es sei bemerkenswert, dass die AG trotz großer personeller Fluktuation schon so lange Bestand habe. „Ihr habt es geschafft das soziale Engagement am BGB eng mit dem Begriff der Nachhaltigkeit zu verknüpfen und ihr habt es geschafft, dass Kinder und Jugendliche in der Buchen-Schule im Westen Afghanistans und in einer berufsorientierten Mädchen-Schule in Ghana eine Zukunftsperspektive bekommen“, so Manfred Lauer. Er betonte, dass für diese Jugendlichen die Negativspirale von Bildungsarmut, Analphabetismus und Hoffnungslosigkeit auf Grund der Unterstützung aus Buchen durchbrochen werden könne. 14 Jahre eine Welt AG heiße auch 14 Jahre Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Buchen. Manfred Lauer bekräftigte, dass die Lions weiter mit der AG und somit mit dem BGB zusammenarbeiten wollen. „Unser gemeinsames Ziel bleibt es, den zunehmend auseinander klaffenden Riss zwischen der wohlhabenden und der armen Welt und den Riss zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu bekämpfen, die Welt ein klein wenig besser zu machen“, unterstrich Lauer.

Als Anerkennung und als Dank für das Engagement der AG und als Unterstützung für die weitere Betreuung der humanitären Projekte wurde von Uta Blümel und von Manfred Lauer ein Scheck des Fördervereins des Lions-Clubs Buchen über 1000 Euro überreicht.

Im Namen der AG und des Burghardt-Gymnasiums bedankten sich die Schülerin Paulina Kern (Stufe 12) und Schulleiter Jochen Schwab für die Unterstützung und für die langjährige harmonische und erfolgreiche Zusammenarbeit. ML

