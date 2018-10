Oberneudorf.500 Kilometer, zwei Menschen, zwei Pferde, ein Kamel, ein Hund und ein weites, geheimnisvolles Land: Bilder und Eindrücke ihrer Reise durch die Mongolei führt die Buchenerin Pia Jaroschinsky am Donnerstag, 1. November, um 18 Uhr in der „Mackert-Scheune“ in Oberneudorf vor. In ihrem 23-minütigen Film „Inside Gone“ hat sie Bildmaterial aus fast drei Monaten verarbeitet und verdichtet.

Lust auf Entdeckungen

Jaroschinky hat das Reisen zu ihrem Beruf gemacht. Regional ist sie bekannt und geschätzt, doch die Welt ist ihr Abenteuerspielplatz. Immer strahlend und voller Entdeckungslust sucht sie die Schönheit und Sprache der Landschaft, der Menschen und der vielen kleinen und großen Dinge, die ihr unterwegs begegnen, und fängt diese in ihren Fotografien ein.

Ihr Bilderrepertoire reicht dabei von Porträts über Landschaftfotografien hin zu abstrakten und poetisch-experimentellen Bildkompositionen. Als freie Fotografin und Abenteurerin, aber auch im Auftrag verschiedener Reisegesellschaften hat Jaroschinsky bereits weite Teile der Erde bereist und die Erlebnisse in eindrucksvolle Bildwelten übersetzt. Das Filmen kam in den letzten Jahren als neue Leidenschaft hinzu. So entstand das erste Filmprojekt zusammen mit ihrem Lebens- und Reisepartner während ihrer Wandertour durch die neuseeländischen Alpen. Kurzfilme produzierte sie schon davor. Gemeinsam haben die beiden Weltenbummler vergangenen Sommer einen langgehegten Reisewunsch wahr gemacht: eine Reise mit dem Pferd in das weite mongolische Land, als Begleitung ein Kamel und ein Hund.

Der Zuschauer wird entführt in eine wilde Landschaft von ungebändigter Schönheit. In 23 Minuten hat die Künstlerin Bildmaterial aus fast drei Monaten verarbeitet und verdichtet. Das Ergebnis ist eine fesselnde Bilderreise, die den Zuschauer an dem Abenteuer der bunten Wandertruppe teilhaben lässt.

Der Abend wird musikalisch eingeleitet durch Brandon Zarichnak aus den USA, den Reisepartner und Co-Produzent von „Inside Gone“.

Zunächst sehen die Zuschauer eine Auswahl der Mongolei-Bilder in einer moderierten Bildershow. Im Anschluss wird der Film zu sehen sein. Für das leibliche Wohl ist mit herbstlichen Kuchen und Heißgetränken gesorgt. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018