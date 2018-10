Diebe entwendeten Rückleuchten

Buchen/Hainstadt.Die Polizei sucht Zeugen, denen zwischen Freitag, 21. September, 20 Uhr, bis Sonntag, 30. September, 11 Uhr, verdächtige Personen in der Ziegeleistraße in Hainstadt auf dem Parkplatz der Firma Braas aufgefallen sind. Die Personen entwendeten in dem genannten Zeitraum von einem dort abgestellten Anhänger die beiden Rückleuchten sowie den linken Parksensor. Auch schraubten sie von der angekoppelten Zugmaschine die linke Rücklichtabdeckung ab und ersetzten diese durch eine gebrochene Abdeckung. Die Diebe hinterließen einen Schaden in Höhe von circa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06281/904122 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.10.2018