Diebstahl aus Werkzeugfachmarkt

Anzeige

Buchen/Mosbach.Ein bisher unbekannter männlicher Täter entwendete am Dienstagmorgen aus einem Fachmarkt für Werkzeuge in der Albert-Einstein-Straße in Buchen ein Akku-Blindnietgerät, einen Akku und die Ladestation im Wert von etwa 700 Euro. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß sein, dunkle Haare haben und eine Brille tragen. Zur Tatzeit trug er dunkle Arbeitskleidung und einen Drei-Tage-Bart. Unterwegs war er mit einem silberfarbenen Renault mit den polnischen Kennzeichen FZA 39371.

Auch in Mosbach aktiv

Ebenfalls am Dienstagmorgen wurde in der Zwingenburgstraße in Mosbach ein weiteres Akku-Blindnietgerät nebst Akku und Ladestation im Wert von wieder etwa 700 Euro entwendet. Aufgrund der Personenbeschreibung dürfte es sich höchstwahrscheinlich um denselben Täter handeln. Wer Hinweise zum Täter geben kann oder wem der Standort des polnischen Pkw bekannt ist, sollte sich mit dem Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040 oder dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 in Verbindung setzen.