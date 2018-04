Diebstahl durch offene Terrassentür

Anzeige

Buchen.Ein MacBook samt apfelgrüner Tasche, eine kabellose Maus und einen USB-Adapter wurden am Sonntag zwischen 15.35 und 18 Uhr, aus einem Wohnhaus in der Franz-Sigel-Straße in Buchen entwendet. An dem Gebäude war die Terrassentür nicht zugezogen. Von dort gelangte der Täter ins benachbarte Esszimmer des Anwesens und entwendete die Gegenstände. Zeugen, die im Bereich der genannten Straße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sollten sich mit dem Polizeirevier in Buchen, Telefon 06281/9040, in Verbindung setzen.

Kochabend „Sommerküche“

Buchen. Event-Köchin Gudrun Mackert veranstaltet einen Kochabend „Frische Sommerküche“ für die Mitglieder des Unternehmerinnenforums und Interessierte am Freitag, 4. Mai, ab 19 Uhr in der Realschule, Eingang Dr.-Fritz-Schmitt-Ring 1. Aus heimischem Obst und frischem Gemüse wird ein leckeres Essen hergestellt. Ein Behälter zum Verpacken, ein Getränk und Geschirrtuch sind mitzubringen. Für den Kochabend wird ein Kostenbeitrag erhoben. Anmeldungen bis 1. Mai per Mail unter gudrun.mackert@o2online.de oder Telefon 06281/8254 (Anrufbeantworter).