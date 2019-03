„Dieser Film wird weite Kreise ziehen“

Zum Internationalen Frauentag wurde die Dokumentation „Das Schweigen brechen“ von Heidi und Bernd Umbreit im Mosbacher Landratsamt vorgestellt.

Neckar-Odenwald-Kreis. Ein Veilchen am Auge, kullernde Tränen, verängstigte und eingeschüchterte Frauen, die nach Jahren des Terrors physisch und psychisch am Ende sind: Häusliche Gewalt hat viele Gesichter. Das haben die Filmemacher Heidi und Bernd Umbreit in ihrem Kurzfilm „Das Schweigen brechen“ dokumentiert, der am Dienstag im Foyer des Landratsamts Mosbach anlässlich des Internationalen Frauentags vorgestellt wurde.

So ganz klappte es mit der Premiere zwar nicht, weil der Film aus unvorhersehbaren, krankheitsbedingten Gründen nicht ganz fertig wurde. Doch der gezeigte Ausschnitt ließ die Zuschauer bereits erahnen, wie sich der Alltag in einem Frauenhaus abspielt und mit welchen Schicksalen sich das Mitarbeiterteam um Saskia Emmenecker und Franziska Wesch konfrontiert sieht.

Der Kurzfilm entstand aus der Intention heraus, im Neckar-Odenwald-Kreis verstärkt präventiv unter dem Motto „Gemeinsam gegen Gewalt“ zu agieren. „Hinschauen ist die Lösung“ der Beauftragten für Chancengleichheit und Frauenförderung des Neckar-Odenwald-Kreises, Angelika Bronner-Blatz, die Heidi und Bernd Umbreit für das Projekt gewinnen konnte. „Gemeinsam mit dem Arbeitskreis ,Rote Karte gegen häusliche Gewalt’ und in Zusammenarbeit mit dem Frauenhaus haben wir betroffenen Frauen aus der Region eine Stimme gegeben“, verdeutlichte sie.

Rund 100 Stunden gefilmt

Rund 100 Stunden haben die Umbreits, die für das ZDF und arte Dokumentarfilme über Schicksale von Menschen drehen, im Frauen- und Kinderschutzhaus für den Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis Aufnahmen gemacht. Zu sehen davon sind circa 14 absolut komprimierte Minuten, die zeigen, wie Opfer aus einem Irrgarten wieder herauskommen können und die den Zuschauer betroffen und zunächst auch sprachlos machen. Bernd Umbreit schilderte den Gästen, wieviel Fingerspitzengefühl und Empathie es braucht, an solche Dreharbeiten heranzugehen, bei denen anfangs überhaupt nichts Besonderes vorhanden ist. Er und seine Frau hätten begonnen zu beobachten und gemerkt, dass die Bewohnerinnen des Frauenhauses immer mehr Zutrauen fassten und manche sich sogar für jedermann erkennbar filmen lassen wollten.

Umbreit legte dabei größten Wert darauf, die Seelen der Frauen nicht noch mehr zu verletzen und gleichzeitig „die Seele“ des Frauenhauses einzufangen. Seine Devise lautete: „Jeder Tag muss schön sein. Auch im Frauenhaus“. Der Film begleitet eine ältere Frau während ihres ganzen Aufenthalts, an dessen Ende sie ein neues Leben ohne Gewalt beginnen kann. Zudem werden immer wieder Szenen anderer Opfer eingeblendet – und auch von Kindern beim Spielen oder Herumtollen. Angetan war Umbreit besonders von der Arbeit des „jungen, tollen Frauenhaus-Teams“.

In seinem Grußwort betonte Landrat Dr. Achim Brötel, dass das Thema „Häusliche Gewalt“ nicht unter den Teppich gekehrt werden dürfe. Mit dem Dokumentarfilm betrete man in der Präventionsarbeit völliges Neuland. Susanne Heering vom Arbeitskreis „Rote Karte“ wertete den Film als Einstieg zur Diskussion über häusliche Gewalt. Als Zielgruppe nannte sie ältere Schüler (etwa ab 14 Jahren) und Erwachsene. Richard Zorn vom Rotary-Club Neckar-Odenwald-Kreis machte unmissverständlich klar, dass häusliche Gewalt in keiner Weise tolerierbar sei, auch nicht in ländlichen Regionen. Der Kurzfilm wurde finanziert durch den Rotary-Club Neckar-Odenwald-Kreis, den Verein zur Förderung der Kommunalen Kriminalprävention und den Förderverein Frauen- und Kinderschutzhaus. Angelika Bronner-Blatz ist sich sicher: „Dieser Film wird weite Kreise ziehen“. Er kann ab April bei der Beauftragten für Chancengleichheit ausgeliehen werden.

Begleitend zur Filmvorführung war im Foyer eine Bilderausstellung anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Frauen- und Kinderschutzhauses aufgebaut. Sie zeigte unter dem Motto „Malen für die Seele“ berührende Werke von Frauenhaus-Bewohnerinnen, die einmal im Monat unter Regie von Gabriele Wennemann angeleitet werden, bildhaft ihre Stimmungen und Gefühle auf Leinwand auszudrücken.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019