Dirigenten mit dem Leistungsniveau zufrieden

Götzingen.Die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Götzingen im TSV-Sportheim, die mit einem flotten „Musikantengruß“ der Kapelle eröffnet wurde, war sehr gut besucht und nahm einen sehr harmonischen Verlauf. Fabian Aumüller vom Vorstandsteam zeigte sich erfreut über den guten Besuch und begrüßte zum Auftakt Mitglieder und Freunde des Musikvereins. Aumüller beschloss sein Statement mit dem Dank für die große Einsatzbereitschaft an alle Aktiven und verband damit die Erwartung auf eine auch künftig so ersprießliches und erfolgreiches Miteinander im Musikverein wie seither.

Den Geschäftsbericht des Vorstandsteams präsentierte Teresa Dittrich. Sie verwies dabei auf Schwerpunkte und Highlights des Vereinsgeschehens im Berichtsjahr wie den Vereinsausflug nach Dresden oder den Gewinn des Super-Bowls beim TCG-Pfingstturnier durch ein Musikvereins-Duo. Dank zollte sie der mannigfachen Unterstützung des Vorstands, dem Dirigenten und Ausbildern für ihren Einsatz, den Aktiven für die Einsatzbe-reitschaft sowie der Stadt- und der Ortschaftsverwaltung und auch der Schule für die Unterstützung.

Im Tätigkeitsbericht ließ Schriftwart Daniel Schmitt das Musikantenjahr im Detail Revue passieren, erinnerte an die eigenen Veranstaltungen sowie an Festbeteiligungen und berichtete von Sitzungen, Versammlungen und auch speziellen Aktivitäten und Aktionen. So gab es allein 29 Auftritte der Kapelle zu den unterschiedlichsten Anlässen kirchlicher, festlicher, kultureller und privater Natur zu protokollieren. Der Verein zählt zum Stichtag 227 Mitglieder, und zwar 48 Aktive, sechs Jungmusikanten, 14 Ehren- und 159 passive Mitglieder.

Einen positiven Finanzbericht legte Kassenwartin Lena Käflein der Versammlung vor. Gerd Jaufmann, der zusammen mit Egbert Fischer sowohl die Haupt als auch die Jugendkasse geprüft hatte, bescheinigte ihr eine tadellose Geschäftsführung und empfahl die Entlastung. Sie wurde Kassenwartin und Vorstand auch einstimmig erteilt.

Recht positive Resümees zogen auch die Dirigenten in ihren Jahresbilanzen. Die Jugendgruppe habe, so betonte Daniel Schmitt, sehr gute Fortschritte gemacht, nicht zuletzt basierend auf dem gezeigten Probeneifer und das war bei 68 Proben schon eine echte Herausforderung für die Jugendlichen. Aller Einsatz habe sich aber gelohnt, so könne die Jugendgruppe im Sommer in die Kapelle übernommen werden, zweifelsohne erneut eine große Herausforderung. Daniel Schmitt bedankte sich bei den Jungmusikern für ihren Einsatz, vor allem aber auch für die vielseitige Unterstützung bei der Ausbildungsarbeit.

Udo Link sah Erfolg und Echo des Dreikönigskonzertes als deutlichen Beweis dafür, dass man als Laienkapelle auf einem sehr ansprechenden und auch akzeptierten Niveau agiere. Das Konzertprogramm sei sehr gut angekommen und ihm mache die Arbeit mit der Kapelle großen Spaß. Die Mitarbeit und das Engagement seien sehr gut, wenn auch der Probenbesuch hin und wieder etwas besser sein könnte, er erkenne aber an, dass hier manche Hinderungsgründe mitspielen. Link dankte allen Aktiven für ihren Einsatz über das ganze Musikjahr, vor allem auch den Musikanten, die aus beruflichen oder schulischen Gründen nicht immer da sein können, aber dann bei einzelnen Projekten doch zur Verfügung stehen. Weiter zollte er Dank dem Noten-Kompetenzteam, Vizedirigent Erhard Schmitt und Jugenddirigent Daniel Schmitt für tatkräftige Unterstützung. Nicht zuletzt galt sein Dank dem Vorstandsteam für die Unterstützung, er schloss in der Hoffnung, dass das Geschehen im Musikverein weiterhin von gutem, sehr harmonischen und dadurch erfolgreichen Miteinander geprägt sein werde.

Elisabeth Hell nutzte die Gelegenheit Verein und Kapelle im Namen von Pfarrer Johannes Balbach und der Pfarrgemeinde für das Musizieren und Mitgestalten bei Festen und Feiertagen zu danken. Grüße und Dank im Namen des Bürgermeisters, der Ortschaftsverwaltung und der Bürgerschaft übermittelte Ortsvorsteher Egbert Fischer. Er zollte Anerkennung für das breite Engagement des Musikvereins und dessen Beiträge zu einem aktiven Ortsgeschehen – mit dem Appell „macht weiter so, ihr seid auf einem guten Weg“ beschloss er sein Statement. Michael Aumüller verwies zum Schluss noch auf die bei 63 Proben und 29 Auftritten schon bemerkenswerte Herausforderung für die aktiven. Trotzdem vbat er um möglichst doch noch etwas regere Probenbeteiligung, da man doch das Leistungsniveau unbedingt halten und möglichst noch verbessern möchte. Nach einem kurzen Ausblick auf die nähere Zukunft und seinem Schlussappell setzte die Jugendgruppe einen klingenden Schlusspunkt unter die Versammlung. jm

