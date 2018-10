Dorothea Rathmann wiedergewählt

Hainstadt.Die gewählten Elternvertreterinnen der einzelnen Klassen trafen sich zur ersten Konstituierenden Elternbeiratssitzung an der Grundschule Hainstadt.

Rektorin Miriam Englert-Hanak gab mit Unterstützung einer Power-Point-Präsentation einen kurzen allgemeinen Überblick zur aktuellen Unterrichtssituation. Derzeit werden 124 Kinder in sieben Klassen von insgesamt zehn Lehrkräften unterrichtet. Als neue Lehrkraft kam mit Beginn dieses Schuljahres Birgit Beales an die Schule. Rektorin Englert-Hanak beurteilte die Lehrerversorgung als ausreichend. Förderstunden und einige Arbeitsgemeinschaften können zusätzlich angeboten werden. Das Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule wird wieder gut angenommen und derzeit von 27 Kindern besucht.

Die Schulleiterin erläuterte die vom Kultusministerium vorgeschriebenen Veränderungen zum neuen Schuljahr. So wurde der Beginn des Fremdsprachenunterrichts in den Grundschulen von Klasse eins auf die Klasse drei verschoben. Die freiwerdenden Stunden verbleiben als Poolstunden an den Grundschulen. Die Stunden werden für die individuelle Förderung in Deutsch und Mathematik eingesetzt.

Die Rektorin ging im weiteren Verlauf ihres Vortrags auf die Handlungsschwerpunkte, sowie das Leitbild der Grundschule Hainstadt näher ein. Auch die neuen Schul-T-Shirts der Schule, mit überarbeitetem Logo wurden vorgestellt. Über zahlreiche Renovierungsarbeiten und Neuanschaffungen im Schulhaus, sowie Spenden des Fördervereins dürfen sich die Schüler freuen. Die Modernisierung und Neugestaltung im Schulhaus soll sukzessive auch in diesem Schuljahr, in guter Zusammenarbeit mit der Ortschaftsverwaltung und der Stadt Buchen, weiterhin verfolgt werden. In den nächsten Wochen wird ein Wasserspender, der von den Stadtwerken und dem Förderverein bezuschusst wird, installiert.

Zum Abschluss der Sitzung erfolgten die Neuwahlen und somit setzt sich der Elternbeirat der Grundschule Hainstadt im Schuljahr 2018/2019 wie folgt zusammen: Klasse 1a: Silvia Jakob und Lilia Frank, Klasse 1b: Justina Eiermann und Julia Link, Klasse 2a: Alexandra Gobernatz und Marion Ballweg, Klasse 2b: Petra Felleisen und Corinna Münch-Wieland, Klasse 3: Dorothea Rathmann und Susanne Süssenbach, Klasse 4a: Melanie Brauch und Christine Baumbusch, Klasse 4b: Carolin Schwarz und Lydia Wiese. Die gewählten Mitglieder der Schulkonferenz: Elternbeiratsvorsitzende: Dorothea Rathmann Stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende: Carolin Schwarz. Weitere Mitglieder der Schulkonferenz: Silvia Jakob und Petra Felleisen, Lehrkräfte: Birgit Beales, F. Schölch und Klaus Zapf.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018