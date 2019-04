„Doud“ verbrannt, Frühling begrüßt

Hettingen.Am vierten Fastensonntag Sonntag Lätare, auch „Freue dich Sonntag“ oder „Brotsonntag“ genannt, stehen für den Hettinger Heimatverein immer zwei Termine an. So auch in diesem Jahr: Zuerst wurde am Sonntagmorgen der uralte Brauch, den „Tod“ austragen, unter der Regie des Heimatvereins durchgeführt. Über 100 Kinder mit Eltern und Großeltern zogen durchs Dorf hinter der mit Stroh ausgestopften Puppe her, die ab und zu abgelegt, und von den Kindern verprügelt wurde, bis dann der „Doud“, der den Winter, die Nacht und die Kälte symbolisiert, an der „Southenbrücke“ verbrannt wurde. Damit wurde gleichzeitig dem Frühling „die Tür zum Einzug geöffnet“.

Ausstellung ein „großer Erfolg“

Am Nachmittag fand dann die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins im Gasthaus „Wanderlust“ statt, die der stellvertretende Vorsitzende Marco Hartmann eröffnete und leitete. Der Vorsitzende Gundolf Scheuermann erinnerte in seinem Rechenschaftsbericht an das positiv verlaufene Jubeljahr zum 50-jährigen Bestehen des Heimatvereins. Die zweite Gartenausstellung, initiiert durch die Künstlerin Gabriele Strittmatter, bezeichnete er als „großer Erfolg“. Auch die achte Zwölf-Stundenwanderung mit nahezu 70 Beteiligten, bei der diesmal das Bauland erkundet wurde, sei nach wie vor ein Renner im Jahresprogramm.

Der Jubiläumsausflug führte diesmal in den fränkischen Passionsspielort Sömmersdorf. Im Sommer starteten auch zwei Busse mit 100 Personen nach Würzburg. Dort wurde in der Karmelitenkirche der Gottesdienst besucht, den der priesterliche Heimatsohn Pater Michael Jakel, Karmelit für die Landsleute, feierte. Außerdem sei die Aufführung der Passion Jesus auf der Freilichtbühne in Sömmersdorf besucht worden.

Geschichten aus dem Ort

Im Rahmen des Ferienprogramms bot der Heimatverein im August eine mehrstündige Ortsbesichtigung an und vermittelte dabei geschichtliches Wissen. Höhepunkt des Jubeljahres war dann das dreitägige Fest vom 2. bis zum 4. November im Lindensaal. Den Auftakt am Freitagabend bildete der Kabarettist Philip Weber. Der Festabend am Samstag begann mit einem gemeinsamen „Heddemer Essen“, ehe dann die obligatorischen Ehrungen stattfanden. Dabei wurde der Vorsitzende Gundolf Scheuermann für 20 Jahre als Leiter, Lenker und Motor des Heimatvereins ausgezeichnet. Großen Beifall bekamen dann die Laienspieler, alle aktive Vorstandsmitglieder des Heimatvereins, die mit ihrem Luststück die Tradition des Hettinger Theaterspiels wieder aufleben ließen. Bei der Alten-Seniorenfeier, mittlerweile als Herbstfest deklariert, hatten die Senioren die Juryfunktion und kürten den Sieger des Fotowettbewerbs, den der Heimatverein veranstaltet hatte.

Mit einem Dank des Vorsitzenden an alle Helfer schloss Scheuermann seine Ausführungen. Die Schriftführerin Sabine Trautmann beleuchtete die einzelnen Vorstandssitzungen und gab Details bekannt. Die Kassenverwalterin Petra Scheuermann trug wie immer einen versierten Kassenbericht vor. Die Revisoren Peter Bauer und Marianne Scheurich bestätigten ihr eine einwandfreie Kassenführung und nahm die Entlastung vor.

Ehrungen

Stadtrat Roland Linsler dankte namens der Gemeinde und der Hettinger Vereine für die Leistungen des Heimatvereins für das Gemeinwohl. In der anschließenden Aussprache wurden vom Vorsitzenden Gundolf Scheuermann aktuelle Geschehnisse bekanntgegeben. Den beiden Vorsitzenden Scheuermann und Marco Hartmann oblag dann die Ehrung treuer Vereinsmitglieder. Sie zeichneten aus für 50 Jahre Mitgliedschaft mit Urkunden und Ehrennadeln sowie einem „süßen Geschenk“ – ein Glas Honig von heimischen Imker – Emil Albert, Harry Bauer, Rudolf Ferenz, Pius Gremminger, Rudi Hemlein, Robert Hiegler, Erich Mackert, Roland Müller, Manfred Pfaus, Helmut Pleschko, Reinhold Pleschko, Willi Schmelcher, Edgar Weniger, Irmgard Baier und Hans Müller. Mit der silbernen Ehrenadel und Urkunde wurden für 40 Jahre Mitgliederschaft Ottilie Münch und für 25 Jahre Alexander Kern, Martina Schell und Hans-Eberhard Müller ausgezeichnet. KM

