Drachenflieger stürzt in Bäume

Mosbach.Ein Fehler beim Vorbereiten der Ausrüstung war möglicherweise Ursache eines Startunfalles eines 79-jährigen Drachenfliegers am Samstag, gegen 11 Uhr, an der Absprungschanze unterhalb des Schreckhofs bei Diedesheim. Der Mann fiel nach dem Start unmittelbar in die unter der Schanze liegenden Hecken und verletzte sich bei dem Drei-Meter-Sturz. Der Drachenflieger, welcher von Rettungskräften und der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit wurde, zog sich vermutlich nur leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt wurden.