Drei Firmen heimgesucht

Buchen.Der Bürotrakt einer Firma in der Straße „Zu den Dilläckern“ in Buchen und zwei weitere Firmen in der Nähe, wurden in der Nacht zum Freitag von bisher unbekannten Einbrechern heimgesucht. Der oder die Langfinger schlugen beim genannten Bürogebäude ein Fenster ein um dieses zu öffnen. Im Inneren des Bürokomplexes wurde der Inhalt einer Bargeldkasse entwendet. Hier allerdings nur das Scheingeld in hoher dreistelliger Summe. Das Münzgeld interessierte den Dieb nicht. In der Franz-Fertig-Straße in Buchen gelangten Unbekannte auf bislang nicht geklärte Art und Weise in das Gebäude einer Firma und durchwühlten Büroschränke, die vorher aufgebrochen wurden. Ein Wandtresor wurde herausgerissen und der Inhalt entwendet. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch unbekannt. Bei einer Firma in der Straße „Im Krötenteich“ waren der oder die Unbekannten ebenfalls zugange. Dort wurde Bargeld, ebenfalls nur Scheingeld in vierstelliger Höhe, entwendet.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Buchen dauern an. Wer in der Nacht zum Freitag im besagten Gebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, sollte sich bei der Polizei in Buchen, Telefon 06281/ 9040, melden.

