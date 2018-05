Drei „Fregger“-Urgesteine und weitere verdiente Fastnachter geehrt

Zahlreiche verdiente Fastnachter wurden bei der Prunksitzung der FG „Hettemer Fregger“ mit Orden und Urkunden geehrt. © Adrian Brosch

Hettingen.Bei der Prunksitzung der FG „Hettemer Fregger“ wurden am Sonntag verdiente Fastnachter für ihr langjähriges Wirken geehrt. Den Narrenring Main-Neckar vertraten Thomas Schmelcher, Jörg Rathmann und Ralf Lorenz, die den Narrenring-Verdienstorden in Silber für 22-jährige aktive Tätigkeit an Wolfgang Strebel verliehen. Er brachte sich als ehemaliger Tänzer bei den „Waschbärbäuchen“ und im Elferrat

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2336 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.02.2018