Rinschheim.Beim Gottesdienst am Sonntag in Rinschheim hat Kaplan Donner drei Ministranten verabschiedet. Er dankte Pia und Helena Rödel sowie Simon Link für ihren mehr als zehnjährigen wichtigen Dienst in der Kirchengemeinde. Besonders lobte er den Einsatz von Helena Rödel und Simon Link, die in den letzten Jahren als Oberministranten Verantwortung übernommen haben. Donner freute sich, dass nun mit Antonia Ehmann und Rebecca Link zwei neue Oberministrantinnen ihren Dienst antreten.

